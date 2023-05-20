Агресивні кити-вбивці вчать один одного топити яхти та човни (фото, відео)

На думку вчених, все почалося з того, що одна травмована косатка почала нападати на човни, що плавали в морі. Наразі тенденція поширилася серед популяції цього виду у Середземномор'ї.

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Після недавнього нападу на яхту громадян Великобританії у Середземному морі з'явилися повідомлення про те, що це досить поширена поведінка серед морських хижаків. Агресивні кити-вбивці, судячи з усього, вчать один одного топити човни. Про це повідомляє The Mirror.

Перші подібні інциденти стали відбуватися у Середземному морі у травні 2020 року.

На думку вчених, все почалося з того, що одна травмована косатка почала нападати на човни, які плавали в морі.

Повідомляється, що це сталося після "критичної агонії", проте зараз тенденція поширилася серед популяції косаток, які навчаються одна в одної.

Цього тижня жителі Кембриджу насолоджувались подорожжю у Середземному морі. Вони пливли до берегів Марокко, коли на них напали шість косаток.

Район активності косаток у Середземному морі

58-річні Джанет Морріс і Стівен Бідуелл брали уроки парусного спорту, коли косатки почали врізатися в човен. Подібна поведінка була характерною і для інших нападів, а недавня атака тривала близько години.

Напад косаток у Середземному морі

На початку травня ще один такий випадок стався у Гібралтарській протоці.

Пошкоджене кермо — почерк косаток

Три косатки розхитували яхту і пошкодили кермо — це характерна риса подібних нападів.

"Було дві маленькі косатки і одна більша", — пояснив шкіпер Вернер Шауфельбергер в інтерв'ю німецьким журналістам.

За його словами, маленькі трусили кермо ззаду, а велика кілька разів відпливала і з усієї сили таранила човен збоку.

Потім сталося те, що не на жарт злякало шкіпера: маленькі косатки, наслідуючи приклад, також почали таранити човен ззаду.

Напад косаток

"Дві маленькі косатки спостерігали за діями і, набравши розгін, теж врізалися в човен", — зазначив він.

Іспанській береговій охороні вдалося врятувати наляканих людей з човна, проте плавзасіб все ж таки затонув, коли його тягли до найближчого порту.

За кілька днів до цього випадку зграя косаток напала на вітрильник у тому самому районі моря.

Досвідчений моряк з Лідса Грег Блекберн знаходився на борту і спостерігав, як мати-косатка, мабуть, навчала своє дитинча ламати керма човнів.

За його словами, на одному з опублікованих роликів можна бачити, як велика косатка таранить кермо, а поруч плаває дитинча, потім вона відпливає, а дитинча намагається повторити таку дію.

Один із випадків нападів косаток

"Це безперечно був якийсь різновид навчання", — зазначив він.

У дослідженні, опублікованому в журналі Marine Mammal Science, повідомлялося, що випадки агресивної поведінки косаток почастішали з початку 2020 року.

Автори публікації зазначають, що атак, як правило, зазнають вітрильні судна, а тварини дотримуються чіткої схеми.

Косатки підходять ззаду і таранять кермо доти, доки воно не зламається. Однак до людей, що перебувають на борту, інтересу, згідно з усього, вони не виявляють.

Нагадаємо, що кити-вбивці протягом цілої години атакували яхту британської пари на шляху до Марокко.

Також повідомлялося про те, що вчені вперше зняли, як миються горбаті кити.