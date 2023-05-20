Агрессивные киты-убийцы учат друг друга топить яхты и лодки (фото, видео)

По мнению ученых, все началось с того, что одна травмированная косатка начала нападать на плавающие в море лодки. Сейчас тенденция распространилась среди популяции этого вида в Средиземноморье.

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После недавнего нападения на яхту граждан Великобритании в Средиземном море, появились сообщения о том, что это довольно распространенное поведение среди морских хищников. Агрессивные киты-убийцы, судя по всему, учат друг друга топить лодки. Об этом сообщает The Mirror.

Первые подобные инциденты стали происходить в Средиземном море в мае 2020 года.

По мнению ученых, все началось с того, как одна травмированная косатка начала нападать на плавающие в море лодки.

Сообщается, что это произошло после "критической агонии", однако сейчас тенденция распространилась среди популяции косаток, которые учатся друг у друга.

На текущей неделе жители Кембриджа наслаждалась путешествием в Средиземном море. Они плыли к берегам Марокко, когда на них напали шесть косаток.

Район активности косаток в Средиземном море

58-летние Джанет Моррис и Стивен Бидуэлл брали уроки парусного спорта, когда косатки стали врезаться в лодку. Подобное поведение было характерно и для других случаев нападений, а недавняя атака продолжалась около часа.

Нападение косаток в Средиземном море

В начале мая еще один такой случай произошел в Гибралтарском проливе.

Поврежденный руль — почерк косаток

Три косатки расшатывали яхту и повредили руль — это характерная особенности подобных нападений.

"Было две маленьких косаток и одна покрупнее", — пояснил шкипер Вернер Шауфельбергер в интервью немецким журналистам.

По его словам, маленькие трясли руль сзади, а большая несколько раз отплывала и со всей силы таранила лодку сбоку.

Затем произошло то, что не на шутку испугало шкипера: маленькие косатки, подражая большой, принялись таранить лодку сзади.

Нападение косаток

"Две маленькие косатки наблюдали за действиями более крупной и, набрав разгон, тоже врезались в лодку", — отметил он.

Испанской береговой охране удалось спасти напуганных людей с лодки, однако плавсредство все же затонуло, когда его тянули в ближайший порт.

За несколько дней до этого случая стая косаток напала на парусник в том же районе моря.

Опытный моряк из Лидса Грег Блэкберн находился на борту и наблюдал, как мать-косатка, по-видимому, учила своего детеныша ломать рули лодок.

По его словам, на одном из опубликованных роликов можно видеть, как крупная косатка таранит руль, а рядом плавает детеныш, затем она отплывает, а детеныш пытается повторить такое действие.

Один из случаев нападений косаток

"Это определенно была какая-то разновидность обучения", — отметил он.

В исследовании, опубликованном в журнале Marine Mammal Science, сообщалось, что случаи агрессивного поведения косаток участились с начала 2020 года.

Авторы публикации отмечают, что атакам, как правило, подвергаются парусные суда, а животные следуют четкой схеме.

Косатки подходят сзади и таранят руль до тех пор, пока он не сломается. Однако к находящимся на борту людям, интереса, судя по всему, не проявляют.

Напомним, что киты-убийцы на протяжении целого часа атаковали яхту британской пары на пути в Марокко.

Также сообщалось о том, что ученые впервые сняли, как моются горбатые киты.