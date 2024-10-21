В Тихом океане вымирает целая популяция косаток: никто не знает, почему это происходит

Ранее ученые считали, что дело в недостатке пищи, но новое исследование показывает, что дело вовсе не в этом.

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Океан покрывает большую часть поверхности планеты и является домом для невероятного количества видов, в том числе и косаток. За последние годы ученые многое узнали об этих китообразных, но они не перестают удивлять, пишет PHYS.org.

Одна из наиболее загадочных групп косаток — популяция южных косаток Тихого океана. Годами ученые наблюдают, как их численность неумолимо сокращается, но так и не знают, почему это происходит. Ранее считалось, что численность южных косаток Тихого океана сокращается из-за отсутствия доступа к достаточному количеству пищи, но новое исследование предполагает, что это вовсе не так.

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В новом исследовании пара ученых, занимающихся морскими млекопитающими в Университете Британской Колумбии обнаружили, что утверждение том, что популяция южных косаток Тихого океана резко сокращается из-за отсутствия доступа к лососю, неверно.

Авторы исследования, Бурак Сайгили и Эндрю Трайтс, утверждают, что консультировались с рыболовами-любителями и командами по наблюдению за китами, чтобы узнать больше о доступе косаток к добыче. Более ранние исследования показали, что косатки испытывают трудности: сокращается не только их численность, но также и количество потомства. Увы, никто все еще не знает, почему.

Отметим, что южные косатки Тихого океана — популяция, обитающая у побережья Северной Америки, от Калифорнии до Британской Колумбии, а также в некоторых частях Салиш. Последняя перепись указывает на то, что сегодня в океане обитает всего 73 косатки, которые живут тремя стаями.

Известно, что в теплые месяцы косатки плывут на север, а затем возвращаются на юг с наступлением зимы. Наблюдения также показывают, что киты борются за выживание. Результаты нового исследования, увы, не пролили свет, а лишь все усугубили: ученые обнаружили, что тюлени, другие виды китов, а также морские свиньи и львы, обитающие в этом регионе процветают, но не косатки.

Ранее ученые подозревали, что у китообразных попросту нет доступа к лососю, что значительно усложняет им жизнь, так как это основной источник пищи китов. Но рыболовы-любители, также ищущие лосося, сообщают об отсутствии проблем с его ловлей и видели, как жители юга делают то же самое. А команды, наблюдающие за китами, рассказали исследователям, что они регулярно видят находящихся под угрозой исчезновения косаток, плавающих среди групп лосося.

В результате ученые предположили, что у косаток, вероятно, возникают проблемы с ловлей лосося. Более того, ученые также предположили, что это связано с шумом в океане, который создают лодки. Авторы исследования отмечают, что в районе, где они живут, гораздо больше морского движения, чем в регионах, расположенных севернее, где процветают северные косатки.

Кроме того, предполагается, что у китов могут возникнуть проблемы с питанием в разное время года: летом они способны добывать достаточно пищи, но испытывают трудности весной.

Ранее Фокус писал о том, что косатки учатся новому ужасающему поведению: что говорят ученые.