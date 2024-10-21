У Тихому океані вимирає ціла популяція косаток: ніхто не знає, чому це відбувається

Раніше вчені вважали, що справа в нестачі їжі, але нове дослідження показує, що справа зовсім не в цьому.

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Океан покриває більшу частину поверхні планети і є домівкою для неймовірної кількості видів, зокрема й косаток. За останні роки вчені багато дізналися про цих китоподібних, але вони не перестають дивувати, пише PHYS.org.

Одна з найзагадковіших груп косаток — популяція південних косаток Тихого океану. Роками вчені спостерігають, як їхня чисельність невблаганно скорочується, але так і не знають, чому це відбувається. Раніше вважалося, що чисельність південних косаток Тихого океану скорочується через відсутність доступу до достатньої кількості їжі, але нове дослідження припускає, що це зовсім не так.

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У новому дослідженні пара вчених, які опікуються морськими ссавцями в Університеті Британської Колумбії, виявили, що твердження про те, що популяція південних косаток Тихого океану різко скорочується через відсутність доступу до лосося, невірне.

Автори дослідження, Бурак Сайгілі та Ендрю Трайтс, стверджують, що консультувалися з рибалками-аматорами й командами зі спостереження за китами, щоб дізнатися більше про доступ косаток до здобичі. Більш ранні дослідження показали, що косатки зазнають труднощів: скорочується не тільки їхня чисельність, але також і кількість потомства. На жаль, ніхто все ще не знає, чому.

Зазначимо, що південні косатки Тихого океану — популяція, що мешкає біля узбережжя Північної Америки, від Каліфорнії до Британської Колумбії, а також у деяких частинах Саліш. Останній перепис вказує на те, що сьогодні в океані мешкає всього 73 косатки, які живуть трьома зграями.

Відомо, що в теплі місяці косатки пливуть на північ, а потім повертаються на південь із настанням зими. Спостереження також показують, що кити борються за виживання. Результати нового дослідження, на жаль, не пролили світло, а лише все погіршили: вчені виявили, що тюлені, інші види китів, а також морські свині та леви, які мешкають у цьому регіоні процвітають, але не косатки.

Раніше вчені підозрювали, що у китоподібних просто немає доступу до лосося, що значно ускладнює їхнє життя, оскільки це основне джерело їжі китів. Але рибалки-любителі, які також шукають лосося, повідомляють про відсутність проблем з його ловом і бачили, як жителі півдня роблять те ж саме. А команди, які спостерігають за китами, розповіли дослідникам, що вони регулярно бачать косаток, які перебувають під загрозою зникнення, плаваючи серед груп лосося.

У результаті вчені припустили, що в косаток, імовірно, виникають проблеми з ловом лосося. Ба більше, вчені також припустили, що це пов'язано з шумом в океані, який створюють човни. Автори дослідження зазначають, що в районі, де вони живуть, набагато більше морського руху, ніж у регіонах, розташованих на північ, де процвітають північні косатки.

Крім того, припускають, що у китів можуть виникнути проблеми з харчуванням у різні пори року: влітку вони здатні добувати достатньо їжі, але зазнають труднощів навесні.

Раніше Фокус писав про те, що косатки вчаться новій жахливій поведінці: що кажуть учені.