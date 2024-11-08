Впервые за 50 лет косатки вернулись в "кровавую бухту": полвека назад люди топили здесь китов (видео)

С 1970 года, когда люди охотились на косаток для отлова в бухте, китов не видели в этом районе, но теперь они вернулись.

Впервые с 1970 года популяция косаток, известная как южные резиденты и находящаяся под угрозой исчезновения, была замечена в бухте Пенн-Коув. Бухта находится у побережья штата Вашингтон и стала местом печально известного инцидента с отловом китов, пишет IFLScience.

8 августа 1970 года в бухте Пенн-Коув была предпринята масштабная попытка окружить косаток и забрать и в неволю для демонстрации в морских парках. Более полувека назад люди загнали в бухту более 80 косаток, используя скоростные катеры, взрывчатку, а также самолеты-разведчики.

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В общей сложности было отловлено семь детенышей, среди которых была и Токитае, также известная как Лолита — она провела в неволе более 50 лет и умерла в прошлом году, незадолго до того, как ее должны были отпустить на свободу.

Известно, что во время этой "жуткой операции" около пяти косаток утонули в сетях. Позже также выяснилось, что участники инцидента топили мертвых китов, чтобы скрыть преступление. Общественный резонанс после поимки стал своего рода поворотным моментом. В 1972 году Конгресс США принял Закон о защите морских млекопитающих, который сделал незаконным отлов косаток без разрешения.

С тех пор воды штата были неофициально закрыты для отлова косаток, но этого, увы, оказалось недостаточно, чтобы киты вернулись в бухту. Животным потребовалось более полувека, чтобы наконец-то вернуться на "место преступления".

По словам исследователей некоммерческой организации Ocean Conservancy, 4 ноября представители популяции южных резидентов вошли в бухту Пенн-Коув у восточной стороны острова Уибди. Насколько известно ученым, это впервые с 1970 года, когда южные резиденты вошли в бухту.

Более того, на следующий день стая вернулась и была замечена заплывшей дальше в бухту, где они выныривали на поверхность и прыгали, высматривая других. Отметим, что это поведение, при котором киты держатся вертикально в воде, а их головы торчат наружу, чтобы видеть, что происходит вокруг.

Возвращение косаток в печально известную бухту стало приятным сюрпризом, однако оно также послужило напоминанием о том, почему киты исчезли из этого региона. Науке известно, что косатки — культурные животные, передающие информацию из поколения в поколение. Именно из-за этого киты, подвергшиеся нападению со стороны людей в 70-х годах, навсегда избегали этого района и научили своих детенышей также избегать его.

Исследователи до сих пор не уверены, почему косатки вернулись в бухту именно сейчас. По мнению ученых, одним из возможных объяснений является то, что между поколениями было достаточно перерывов, чтобы молодые особи были открыты для исследования новых мест. Исследователи также считают, что киты, возможно, вернулись в бухту, чтобы укрыться от порывов ветра и отдыха.

Отметим, что южная резидентная популяция косаток занесена в список находящихся под угрозой исчезновения. Основными причинами уязвимости китов считают суда и наличия загрязняющих веществ, а также сокращение количества доступной пищи.

Ранее Фокус писал о том, что косатки учатся новому ужасающему поведению.