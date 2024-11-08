Уперше за 50 років косатки повернулися в "криваву бухту": півстоліття тому люди топили тут китів (відео)

З 1970 року, коли люди полювали на косаток для вилову в бухті, китів не бачили в цьому районі, але тепер вони повернулися.

Уперше з 1970 року популяція косаток, відома як південні резиденти, що перебуває під загрозою зникнення, була помічена в бухті Пенн-Коув. Бухта розташована біля узбережжя штату Вашингтон і стала місцем сумнозвісного інциденту з виловом китів, пише IFLScience.

8 серпня 1970 року в бухті Пенн-Коув було зроблено масштабну спробу оточити косаток і забрати їх у неволю для демонстрації в морських парках. Понад півстоліття тому люди загнали в бухту понад 80 косаток, використовуючи швидкісні катери, вибухівку, а також літаки-розвідники.

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Загалом було виловлено сім дитинчат, серед яких була і Токітає, також відома як Лоліта — вона провела в неволі понад 50 років і померла торік, незадовго до того, як її мали відпустити на свободу.

Відомо, що під час цієї "моторошної операції" близько п'яти косаток потонули в тенетах. Пізніше також з'ясувалося, що учасники інциденту топили мертвих китів, щоб приховати злочин. Суспільний резонанс після упіймання став свого роду поворотним моментом. У 1972 році Конгрес США ухвалив Закон про захист морських ссавців, який зробив незаконним вилов косаток без дозволу.

Відтоді води штату були неофіційно закриті для вилову косаток, але цього, на жаль, виявилося недостатньо, щоб кити повернулися в бухту. Тваринам знадобилося понад півстоліття, щоб нарешті повернутися на "місце злочину".

За словами дослідників некомерційної організації Ocean Conservancy, 4 листопада представники популяції південних резидентів увійшли до бухти Пенн-Коув біля східного боку острова Вібді. Наскільки відомо вченим, це вперше з 1970 року, коли південні резиденти увійшли в бухту.

Ба більше, наступного дня зграя повернулася і була помічена такою, що запливла далі в бухту, де вони виринали на поверхню і стрибали, виглядаючи інших. Зазначимо, що це поведінка, за якої кити тримаються вертикально у воді, а їхні голови стирчать назовні, щоб бачити, що відбувається навколо.

Повернення косаток до сумнозвісної бухти стало приємним сюрпризом, однак воно також послужило нагадуванням про те, чому кити зникли з цього регіону. Науці відомо, що косатки — культурні тварини, які передають інформацію з покоління в покоління. Саме через це кити, які зазнали нападу з боку людей у 70-х роках, назавжди уникали цього району і навчили своїх дитинчат також уникати його.

Дослідники досі не впевнені, чому косатки повернулися в бухту саме зараз. На думку вчених, одним із можливих пояснень є те, що між поколіннями було достатньо перерв, щоб молоді особини були відкриті для дослідження нових місць. Дослідники також вважають, що кити, можливо, повернулися в бухту, щоб сховатися від поривів вітру та відпочити.

Зазначимо, що південна резидентна популяція косаток занесена до списку таких, що перебувають під загрозою зникнення. Основними причинами вразливості китів вважають судна та наявність забруднювальних речовин, а також скорочення кількості доступної їжі.

Раніше Фокус писав про те, що косатки вчаться нової жахливої поведінки.