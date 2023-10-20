Первый случай: косатки разорвали белую акулу и съели ее печень у берегов Австралии (фото)

От 3-х метровой белой акулы остались только голова и хвост, которые были выброшены на берег.

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На юге Австралии, недалеко от города Портленд (штат Виктория) местные жители обнаружили тушу белой акулы, которая была разорвана на части. Ученые предполагают, что на акулу совершили нападение косатки с целью съесть ее печень. Косатки уже несколько лет убивают белых акул из-за этого органа у берегов Южной Африки, но впервые подобный случай был зафиксирован у берегов Австралии, пишет Live Science.

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Тушу 3-х метровой белой акулы, от которой остались только голова и хвост, выбросило на пляж, где ее и обнаружили местные жители. Судя по внешнему виду белую акулу разорвали на части и ученые предполагают, что это сделала стая касатки, которые были замечены ранее в этом районе.

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По словам Бена Джонстона, местного рыбака, который обнаружил тушу белой акулы на берегу, он еще никогда ничего подобного не видел. После того, как были обнаружены останки белой акулы о об этом случае местные жители сообщили властям, а те уже связались с учеными, которые забрали акулу для исследования.

От 3-х метровой белой акулы остались только голова и хвост, которые были выброшены на берег Фото: Live Science

По словам Лорен Мейер из Университета Флиндерс, Австралия, скорее всего на белую акулу напали косатки для того, чтобы съесть ее печень. Подобные случаи уже наблюдались у берегов Южной Африки, но впервые это случилось у берегов Австралии.

Скорее всего на белую акулу напали косатки для того, чтобы съесть ее печень Фото: Live Science

По словам Мейер, до сих пор точно не известно, почему косатки употребляют в пищу те или иные органы разных морских животных.

До сих пор точно не известно, почему косатки (на фото) употребляют в пищу те или иные органы разных морских животных Фото: Center for Whale Research

Известно, что эти хищники могут нападать на горбатых китов для того, чтобы съесть их язык, при это остальную тушу они оставляют нетронутой. Также косатки питаются кишками некоторых рыб и морских млекопитающих. Что касается печени, то косатки ради нее убивают не только белых акул, но и представителей некоторых других видов этих хищников, и даже иногда тигровых акул.

Что касается печени, то косатки ради нее убивают не только белых акул Фото: Live Science

Скорее всего, как считают ученые, печень белых акул является очень питательным органом, который содержит много жиров и витаминов. Когда косатка нападает на белую акулу и разрывает ее на части, то крупная печень акулы всплывает на поверхность, и ее легко съесть.

Скорее всего, как считают ученые, печень белых акул (на фото) является очень питательным органом Фото: wikipedia

И белые акулы и косатки часто появляются у берегов южной Австралии и уже известно несколько случав нападений косаток на акул, но впервые тушу белой акулы без печени выбросило на берег. Также ученые называют это первым подобным случаем в этом районе, когда косатки вероятно напали на акулу именно из-за этого органа.

По словам Мейер, костаки являются одними из самых загадочных морских хищников, и каждая группа косаток имеет свое специфическое поведение, что усложняет их изучение. Ученые продолжат анализировать тушу акулы, чтобы выяснить действительно ли она была атакована косатками и действительно ли им понадобилась именно печень.

Фокус уже писал о том, что ученые использовали ИИ для воссоздания схваток свирепых животных, например, бегемота и белой акулы. Едва ли нам когда-то удастся наблюдать эти сражения в реальном мире, однако ученые предлагают взглянуть, как бы это могло быть.