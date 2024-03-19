Косатки мордують одних із найбільших істот в океані: тепер ми знаємо чому

Дослідники вважають, що вбивці китів влаштовують щось на кшталт Дня Подяки та збираються всією сім'єю, щоб поласувати гігантами.

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Останнім часом учені дедалі частіше говорять про безчинства косаток в океані: китоподібні цілими групами нападають на човни туристів, жорстоко полюють на дрібних ссавців або зовсім атакують одного з найгрізніших хижаків в океані — великих білих акул, пише Discover Magazine.

За словами біологів Роберта Пітмана та Аліси Шульман-Янігер, останнім часом косатки також все частіше помічені за переслідуванням морських гігантів — фінвалів. Наприклад, 2019 року фінвал викинувся на берег Каліфорнійської затоки в Мексиці — тварина була настільки налякана переслідувачами, що буквально врізалася в землю на пляжі, після чого померла.

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Офіційно було зареєстровано лише два випадки, коли фінвали, переслідувані косатками, викидалися на берег, проте вчені вважають, що таких випадків набагато більше. За словами біолога, що спеціалізується на вивченні косаток в Університеті штату Орегон, Роберта Пітмана, у новому дослідженні вони з колегами задокументували 7 недавніх випадків нападів на фінвалів. Однак учені вважають, що з кожним роком їхня кількість ставатиме більшою, і на те є причини.

У минулому фінвали сильно постраждали через китобійний промисел — унаслідок цього їхня чисельність сильно скоротилася. Сьогодні популяції цих величезних китів відновлюються, а їхня чисельність збільшується. Вчені вважають, що в минулому косатки, можливо, вже полювали на фінвалів, потім унаслідок китобійного промислу їхня кількість різко скоротилася, а косаткам довелося перемкнутися на дрібнішу здобич.

Сьогодні кількість фінвалів значно збільшилася, а тому косатки повернулися до полювання на великих китів. Цікаво, що раніше вчені також спостерігали, як група косаток намагалася атакувати синього кита. Для порівняння, самка фінвала в середньому важить близько 45 тонн, тоді як вага самки синього кита сягає неймовірних 150 тонн. При цьому обидва ці види здатні розвивати неймовірну швидкість.

Водночас за словами Пітана, косатки — спритні мисливці. Вони полюють групами, які, як правило, складаються з родичів, що підвищує їхні шанси на злагоджену роботу. Автори дослідження також дійшли висновку, що напад косаток на фінвалів є винятково практичним.

Річ у тім, що одній дорослій косатці необхідно на день з'їдати не менше одного звичайного дельфіна. Щоб нагодувати цілу зграю, доведеться полювати не покладаючи плавників. Водночас якщо полювання на величезного фінвала завершиться успішно, це забезпечить їжею не одну особину.

Пітман порівнює таку поведінку косаток із чимось на кшталт Дня Подяки — навіть найвіддаленіші родичі, зокрема бабусі, дідусі та дядьки, збираються в зграю з близько півсотні особин. Разом вони полюють на морського гіганта, а потім разом ласують його плоттю, якщо полювання виявиться успішним.

Науковці зазначають, що великих китів ставатиме дедалі більше в океані, а тому вони будуть більш поширеними. Імовірно, косатки й далі продовжать полювати на них і вдосконалюватимуть свою техніку. Утім, фінвали та сині кити, як вважають учені, також удосконалюватимуть свої стратегії, щоб захиститися від хуліганів в океані.

Раніше Фокус писав про те, що косатки сколотили ні на що не схожу групу з "покидьків" і тероризують океан.