Банди океану. Косатки сколотили ні на що не схожу групу з "покидьків" і тероризують океан

Дослідники виявили дивну групу з 49 косаток, не схожу на жодну з груп, які раніше зустрічалися вченим.

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Останніми роками косатки дедалі частіше з'являються в заголовках: деякі групи атакують туристичні човни, тоді як невелика група косаток, схоже, навчилася успішно атакувати й перемагати в сутичці з одним із найгрізніших мешканців океану — великими білими акулами. Дійшло до того, що косаткам вдалося змусити акул відступити зі свого звичного ареалу проживання, пише IFLScience.

Цього разу косатки знову здивували вчених. Морські біологи намагаються розібратися в існуванні групи з 49 особин, чиї фізичні характеристики є сумішшю тих, що зазвичай асоціюються з окремими популяціями. Під час спостережень було помічено, що ця група нападає на групу кашалотів, північного морського слона і шкірясту морську черепаху. Крім того, на тілах більшості особин із цієї групи виявлено сліди укусів акул.

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За словами автора нового дослідження, студента магістратури Університету Британської Колумбії Джоша Макіннеса, ця дивовижна група косаток має вигляд "збіговиська вигнанців із різних груп", які об'єдналися в одну й тепер є безстрашними в океані.

Вперше ця популяція косаток була помічена ще в 1997 році, проте зустрічі з людьми були вкрай рідкісними. Загалом Макіннесу з колегами вдалося зібрати всього 9 звітів, що належать до однієї групи. Дані були зібрані від рибалок і туристів, які спостерігали за китами, а також дослідників, які спостерігали за косатками, що мешкають на відстані від 15 до 370 кілометрів від берега.

Цікаво, що різні групи косаток, як правило, відрізняються формою плавників, плямами й поведінкою. Наприклад, деякі харчуються рибою, тоді як інші вважають за краще полювати на більших ссавців, а треті взагалі атакують найгрізніших хижаків в океані. Крім того, деякі косатки вважаються "резидентами" і дотримуються однієї та тієї ж території, тоді як інші класифікуються як "перехідні".

За словами Макіннеса, вони з колегами виявили, що у групи варіювалася форма плавників — від загострених, як у перехідних груп, до округлих, як у морських косаток. При цьому візерунки сідлоподібних плям також різнилися: у деяких спостерігалися великі рівномірно сірі плями, а в інших — гладкі та вузькі, подібні до тих, які спостерігаються у косаток у тропічних регіонах.

Науковці зазначають, якби подібне розмаїття спостерігалося в людей, його можна було б порівняти з групою вигнанців із різних суспільств, які об'єдналися як злочинці, щоб захопити території. Під час спостережень учені також виявили, що раціон цієї групи косаток істотно відрізняється. Наприклад, вони напали на стадо дев'яти дорослих самок кашалотів, і зрештою їм вдалося вбити одну з них. Автори дослідження також зазначають, що цей випадок став першим зареєстрованим випадком нападу косаток на кашалотів на західному узбережжі.

Під час інших випадків вчені також спостерігали, як косатки нападають на карликового кашалота, морського слона, дельфіна Ріссо і морську черепаху. Однак найдивовижнішими видаються сутички косаток з кашалотами, оскільки вони можуть виявитися вельми небезпечними для перших. Кашалоти люті й, як показують спостереження, цілком могли дати відбій китобоям, а тому можуть захиститися і від косаток.

Порівняння відомого способу життя косаток і нещодавно описаної популяції Фото: University of British Columbia

І все ж ученим вдалося описати полювання косаток на групу кашалотів. Кити невеликими групами атакували кашалотів, завдаючи ударів знизу. У результаті кілька кашалотів отримали великі травми, які згодом цілком могли стати смертельними. Крім того, косаткам вдалося вбити й відтягнути від групи одного кашалота — пізніше вони були помічені за поїданням його плоті.

Через п'ять днів дослідники знову спостерігали спробу косаток атакувати кашалотів, але цього разу перевага була на боці останніх. Вчені спостерігали, як на допомогу вразливій групі прийшла підмога, а косатки були змушені відступити.

Спостереження також показують, що у 46 із 49 косаток є сліди укусів акул, що мешкають у тропічних водах. У результаті вчені припустили, що ця група, схоже, проводить багато часу в глибоких водах південніше.

За словами Макіннеса, вони з колегами вважають, що ця група може являти собою океанічну субпопуляцію тимчасових косаток, а можливо, і неописану раніше океанічну популяцію, яка харчується морськими ссавцями та черепахами.

Раніше Фокус писав про те, що косатки годину реанімували старого Ханчі: вчені вперше зняли останні хвилини життя кита.