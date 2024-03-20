Із особливою жорстокістю. Мати-косатка допомогла синові втопити дитинча, щоб її чадо могло розмножуватися

Дослідники вперше в історії закарбували сцену дітовбивства серед косаток — мати із сином утопили незміцніле теля з іншої групи косаток.

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Останнім часом косатки все частіше з'являються в заголовках: учені раз у раз спостерігають за цими ссавцями, щоб краще зрозуміти їхню дивну та часто жорстоку поведінку. Наприклад, косатки все частіше нападають на туристичні човни в Гібралтарській протоці, а деякі з них почали полювати на фінвалів і великих білих акул, пише Live Science.

Цього разу вчені спостерігали за двома групами косаток у межах фільмування нового серіалу National Geographic "Королеви", у якому розповідається про поведінку матріархів у тваринному світі. Однак ученим вдалося зняти набагато більше, ніж вони припускали: фактично дослідники вперше записали на камеру випадок дітовбивства серед косаток.

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За словами виконавчої продюсерки серіалу Хлої Сарош, у результаті їм вдалося записати несамовиті кадри того, як мати-косатка допомогла дорослому синові втопити дитинча з іншого стада. На кадрах видно, як матріарх однієї зграї разом зі своїми дітьми починають гратися з дитинчам із іншої зграї — загалом це нормальна поведінка тварин. Однак у наступний момент відбувається щось дивне.

На кадрах видно, як дорослий син косатки із силою б'є теля, а потім вони з матір'ю затискають його між собою, поки воно не тоне під водою. Пізніше тіло дитинчати косатки, за описом схожого на потонуле теля, було виявлено викинутим на пляж за 8 кілометрів від місця фільмування.

Зазначимо, що дітовбивство серед косаток є надзвичайно рідкісною поведінкою. За словами дослідника поведінки тварин із Університету Ексетера у Великій Британії Чарлі Граймса, спостереженням за косатками на північному заході Тихого океану приділяють багато часу, проте наразі в науковій літературі описано лише єдиний випадок дітовбивства серед косаток.

Дорослий самець косатки протаранив молоде теля, перш ніж він і його мати об'єдналися в пару, щоб утопити його Фото: ice

Учені зазначають, що ці нові кадри є надзвичайно важливими, оскільки дадуть змогу науковцям краще вивчити цю дивну поведінку. Ґрунтуючись на кадрах дітовбивства, науковці зможуть проаналізувати не тільки поведінку матері та сина, а й інших членів групи.

Попередній випадок дітовбивства серед косаток був описаний 2018 року. Тоді вчені також спостерігали за тим, як мати й син утопили теля. Дослідники досі не знають точних мотивів такої поведінки косаток, однак припускають, що вона пов'язана з розмноженням. Припускається, мати допомогла синові втопити дитинча, щоб самець надалі міг розмножуватися з матір'ю загиблого теляти. Припускають, що ця поведінка зумовлена тим, що після смерті теляти в матері знову настане період сексуальної сприйнятливості, а самець зможе спаровуватися з нею.

Отже, як вважають науковці, матріарх просуває власні гени, сприяючи генетичному життю. Науковці зазначають, що така поведінка є феноменальною, а тому потребує особливої уваги дослідників.

Раніше Фокус писав про те, що косатки створили ні на що не схожу групу з "покидьків" і тероризують океан.