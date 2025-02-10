Як зіштовхнути тюленя з льоду: вчені зафіксували, як косатки навчають дитинчат полювати (відео)

Дослідники зняли, як косатки навчають дитинчат нової техніки полювання на тюленів біля берегів Антарктиди.

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Океан вкриває понад половину поверхні планети і є домівкою для неймовірної кількості живих організмів, зокрема й косаток. Вчені роками намагаються пояснити поведінку цих тварин, зокрема їхні атаки на човни в Гібралтарській протоці та полювання на великих білих акул. Тепер учені вперше зняли, як дорослі косатки навчають дитинчат полювати, пише Live Science.

У новому дослідженні вчені зняли урок дорослих косаток, які навчають дитинчат полювати на тюленів біля берегів Антарктиди. На відео вченим вдалося зафіксувати момент, коли дорослі особини ретельно навчають своїх дитинчат полювання, демонструючи, як зіштовхнути тюленя з льоду, перш ніж змусити дитинчат спробувати полювати самостійно.

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Під час дослідження вчені спостерігали за групою з семи косаток, чотирьох дорослих особин і трьох дитинчат, які кружляють навколо тюленя на крихітному шматку льоду в затоці Маргеріт на заході Антарктиди. Учені спостерігали за уроком, який тривав понад годину.

За словами співавтора дослідження, біолога з китів і наукового консультанта шоу Лі Хікмотта, найбільшим сюрпризом для них із командою стало те, як обережно і розмірено самки тримали тюленя в загоні біля шматка льоду, не завдаючи йому смертельних травм, щоб він міг знову вибратися на лід.

Це дозволило самкам косаток показати дитинчатам кілька різних підходів, як провчити доступ до здобичі. Цікаво, що самки показували відразу кілька варіантів полювання за один сеанс. Методи полювання, яких вони навчили дитинчат, включали "миття хвилями, перекидання льоду, видування бульбашок, щоб вимити тюленя з-під льоду, і утримування тюленя за задні ласти, щоб не поранитися зубами".

На кадрах видно, як самки косаток показують дитинчатам, як стягнути тюленя з льоду за хвіст, а дитинчата спостерігають і вчаться. Це дає змогу тюленю втекти, і після того, як він знову вистрибує на лід, дитинчата по черзі відпрацьовують цей прийом. Простими словами. Кити раз по раз відточують свої вміння.

Зазначимо, що косатки — високоінтелектуальні хижаки. Ці кити соціальні, живуть зграями й полюють зграями. Вони належать до тих небагатьох видів, які, як відомо, активно навчають своїх дитинчат різних навичок, що може призвести до появи інноваційних нових форм поведінки.

Дослідники зазначають, що косатки, яких вдалося зняти вченим, відомі як косатки типу В1. Вони відомі своєю технікою полювання "хвильове промивання": зграя працює спільно, створюючи великі хвилі, які скидають тюленів із безпечних крижин у воду.

Вчені також записали крики косаток під час полювання: вчені вважають, що кити за допомогою звуків шукають здобич, координують полювання і діляться здобиччю. Хікмотт зазначає, що навчальна послідовність підкреслює культурну передачу знань між косатками та показує їхню здатність розв'язувати складні проблеми за допомогою командної роботи.

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