Как столкнуть тюленя со льда: ученые запечатлели, как косатки обучают детенышей охотиться (видео)

Исследователи засняли, как косатки обучают детенышей новой технике охоты на тюленей у берегов Антарктиды.

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Океан покрывает больше половины поверхности планеты и является домом для невероятного количества живых организмов, в том числе и косаток. Ученые годами пытаются объяснить поведение этих животных, в том числе их атаки на лодки в Гибралтарском проливе и охоту на больших белых акул. Теперь ученые впервые засняли, как взрослые косатки обучают детенышей охотиться, пишет Live Science.

В новом исследовании ученые засняли урок взрослых косаток, которые обучают детенышей охоте на тюленей у берегов Антарктиды. На видео ученым удалось запечатлеть момент, когда взрослые особи тщательно обучают своих детенышей охоте, демонстрируя, как столкнуть тюленя со льда, прежде чем заставить детенышей попробовать охотиться самостоятельно.

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В ходе исследования ученые наблюдали за группой из семи косаток, четыре взрослых особей и троих детенышей, которые кружат вокруг тюленя на крошечном куске льда в заливе Маргерит на западе Антарктиды. Ученые наблюдали за уроком, который длился более часа.

По словам соавтора исследования, биолога по китам и научного консультанта шоу Ли Хикмотта, самым большим сюрпризом для них с командой стало то, как осторожно и размеренно самки держали тюленя в загоне у куска льда, не нанося ему смертельных травм, чтобы он мог снова выбраться на лед.

Это позволило самкам косаток показать детенышам несколько различных подходов, как проучить доступ к добыче. Любопытно, что самки показывали сразу несколько вариантов охоты за один сеанс. Методы охоты, которым они научили детенышей, включали "мытье волнами, опрокидывание льда, выдувание пузырей, чтобы вымыть тюленя из-подо льда, и удерживание тюленя за задние ласты, чтобы не пораниться зубами".

На кадрах видно, как самки косаток показывают детенышам, как стащить тюленя со льда за хвост, а детеныши наблюдают и учатся. Это позволяет тюленю сбежать, и после того, как он снова выпрыгивает на лед, детеныши по очереди отрабатывают этот прием. Простыми словами. Киты раз за разом оттачивают свои умения.

Отметим, что косатки — высокоинтеллектуальные хищники. Эти киты социальны, обитают стаями и охотятся стаями. Они относятся к тем немногим видам, которые, как известно, активно обучают своих детенышей различным навыкам, что может привести к появлению инновационных новых форм поведения.

Исследователи отмечают, что косатки, которых удалось заснять ученым, известны как косатки типа В1. Они известны своей техникой охоты "волновое промывание": стая работает сообща, создавая большие волны, которые сбрасывают тюленей с безопасных льдин в воду.

Ученые также записали крики косаток во время охоты: ученые считают, что киты с помощью звуков ищут добычу, координируют охоту и делятся добычей. Хикмотт отмечает, что обучающая последовательность подчеркивает культурную передачу знаний между косатками и показывает их способность решать сложные проблемы посредством командной работы.

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