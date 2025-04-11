40 минут побоища: 60 косаток атаковали одного из самых редких животных в океане (фото)

Киту, находящемуся под угрозой исчезновения, почти час удавалось отбиваться от десятков одних из самых грозных хищников в океане, но тщетно. В конце концов морской гигант был повержен, а стая из десятков морских хищников праздновала свой успех.

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Об этом пишет Live Science.

Океан покрывает более 70% поверхности нашей планеты и является домом для невероятного количества видов: в том числе одних из самых грозных хищников в океане — косаток, которые в последнее время все чаще преследуют других хищников, таких как большие былые акулы, и невероятно редких китов, уже находящихся на грани исчезновения.

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Теперь исследователи и туристы, наблюдающие за китами у побережья Бремер в Западной Австралии, стали свидетелями невероятно драматического момента: стая из более чем 60 косаток атаковала карликового синего кита (Balaenoptera musculus brevicauda), который находится на грани исчезновения.

Исследователи отмечают, выпала возможность наблюдать за одним из крупнейших побоищ в океане, когда десятки косаток 40 минут атаковали 18-метрового кита. В конце концов на кадрах видно, что кит проиграл эту битву: морской хищник плавал на поверхности океана, кровь лилась из его пасти, а косатки то и дело набрасывались на свою добычу. Исследователи также добавили, когда судьба синего кита была решена, косатки "отпраздновали это, выпрыгивая и ударяя хвостом".

Более 60 косаток напали на одного из самых редких китов в океане Фото: Naturaliste Charters Whale Watching

По словам морского биолога Дженны Такер из Naturaliste Charters, этот инцидент является одним из немногих случаев, когда косатки были замечены за нападением на вид синего кита. Косатки очень умны и охотятся в скоординированных группах, часто используя сложную коммуникацию и командную работу, чтобы поймать добычу, намного превышающую их самих. Они часто используют жестокие методы, ранее их видели создающими большие волны, чтобы смывать тюленей с плавающего льда, работающими сообща, чтобы отделить детенышей китов от их матерей и топить их. Кроме того, ученые наблюдали за косатками, охотившимися на печень больших белых акул.

Ученые отмечают, что на теле кита были видны следы укусов косаток, а в какой-то момент побоища на него одновременно напало около 30 особей. По словам Такер, среди напавшей стаи было несколько молодых косаток, в том числе одна, которой было всего месяц. Любопытно, что у столь молодого детеныша еще попросту нет зубов, однако он все же участвовал в охоте вместе с матерью.

Более 60 косаток напали на одного из самых редких китов в океане Фото: Naturaliste Charters Whale Watching

Отметим, что карликовые синие киты — подвид синих китов, которые являются самыми крупными животными на всей планете. Синие киты, как правило, могут достигать в длину около 34 метров, тогда как карликовые синие киты вырастают до 24 метров. Хотя они меньше своих сородичей, карликовые синие киты все же длиннее многих других китов, включая горбатых китов и кашалотов. Для сравнения, косатки редко вырастают длиннее 10 метров.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали самые жестокие методы охоты косаток.