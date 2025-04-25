Дали 500 тысяч за "дом из фильма ужасов 90-х": о каких ошибках пожалели покупатели (фото)

Супруги британцы на рынке недвижимости нашли старый дом, который удалось купить по цене ниже рыночной. Британцы назвали покупку "домом из фильма ужасов" и сделали ремонт в скандинавском стиле. По итогам дорогого ремонта они назвали одну проблему, о которой жалеют, и проблема касается ванной комнаты.

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Об истории с покупкой дома и о проблемах, с этим связанных, рассказали на портале Whatsthejam.

История касается супругов из Великобритании — 37-летней Шарлотты "Бетти" Хэдли и ее мужа, 38-летнего Люка. Пара искала дом, чтобы поселиться в нем вместе с детьми. В итоге дом нашли и заплатили за него 543 тыс. фунтов стерлингов. Осмотрев помещение, они поняли, что нужно делать ремонт.

История с домом — как выглядит покупка за 500 тысяч фунтов Фото: whatsthejam.com

После этого, ориентируясь на видео с YouTube, пара создала "убежище" в скандинавском стиле. Расходы составили 70 тыс. фунтов стерлингов и за всеми процессами можно было наблюдать в аккаунте at_home_with_betty в соцсети TikTok. На портале написали, что Шарлотта и Люк не жалели о средствах, потраченных на ремонт. Впрочем, они озвучили свою единственную и самую важную ошибку.

"Худшее решение, за которое они жалеют — это установка черной сантехники в ванной комнате. Они сказали, что никогда больше не выбрали бы черную сантехнику. Это худшая ошибка всего ремонта", — привели на Whatsthejam слова супругов.

Черные краны, душ и ручки мебели быстро поцарапались и потеряли внешний вид, объяснила пара. Теперь их ожидают дополнительные расходы — еще по 500 фунтов на ремонт, и они грустят из-за допущенной ошибки.

В статье привели фото комнат дома до того, как супруги внесли изменения. Видим обычные помещения, загроможденные мебелью и вещами.

История с домом — как выглядела гостиная до ремонта Фото: whatsthejam.com История с домом — как выглядела комната до ремонта Фото: whatsthejam.com

На фото после ремонта — удивительная спальня, ванная комната, кухня. Как написало Whatsthejam, Шарлотта и Люк сделали ремонт собственными руками, но все еще не переехали в новый дом. По их словам, они готовы подождать еще 10 лет и тогда въедут вместе с детьми.

История с домом — как выглядит гостиная История с домом — как выглядит спальня История с домом — как выглядит кухня История с домом — как выглядит ванная комната

Между тем в статье можно узнать советы британцев, которые стоит учесть при покупке недвижимости:

не спешить с принятием решений;

не выбирать самых дешевых подрядчиков;

всегда читать отзывы;

если покупать дешево — платишь дважды;

даже без опыта можно сделать много — надо только учиться и не бояться.

Отметим, в ноябре 2024 года Фокус рассказал историю о доме, который вдруг появился на территории землевладельца. Как написало медиа Lad Bible, владелец участка Дэниел Кенигсберг обнаружил недостроенный особняк стоимостью 1,5 млн долл. По словам Дэниела, разрешения на строительство он не давал, поэтому был удивлен неожиданной находкой.

Напоминаем, на портале Mansion Global показали дом в городе Орландо, штат Флорида (США), в котором могла бы жить принцесса Disney.