Дали 500 тисяч за "будинок з фільму жахів 90-х": про які помилки пошкодували покупці (фото)

Подружжя британців на ринку нерухомості відшукало старий будинок, який вдалось купити за ціною нижче ринкової. Британці назвали покупку "будинком з фільму жахів" та зробили ремонт у скандинавському стилі. За підсумками дорогого ремонту вони назвали одну проблему, про яку шкодують, і проблема стосується ванної кімнати.

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Про історію з купівлею будинку та про проблеми, з цим пов'язані, розповіли на порталі Whatsthejam.

Історія стосується подружжя з Великої Британії — 37-річної Шарлотти "Бетті" Гедлі та її чоловіка, 38-річного Люка. Пара шукала будинок, щоб оселитися в ньому разом з дітьми. Врешті будинок відшукали та сплатили за нього 543 тис. фунтів стерлінгів. Оглянувши приміщення, вони зрозуміли, що потрібно робити ремонт.

Історія з будинком — як виглядає покупка за 500 тисяч фунтів Фото: whatsthejam.com

Після цього, орієнтуючись на відео з YouTube, пара створила "притулок" у скандинавському стилі. Витрати становили 70 тис. фунтів стерлінгів і за усіма процесами можна було спостерігати в акаунті at_home_with_betty у соцмережі TikTok. На порталі написали, що Шарлотта та Люк не шкодували про кошти, витрачені на ремонт. Натомість вони озвучили свою єдину та найважливішу помилку.

"Найгірше рішення, за яке вони шкодують — це встановлення чорної сантехніки у ванній кімнаті. Вони сказали, що ніколи більше не вибрали б чорну сантехніку. Це найгірша помилка всього ремонту", — навели на Whatsthejam слова подружжя.

Чорні крани, душ та ручки меблів швидко подерлись та втратили зовнішній вигляд, пояснила пара. Тепер їх очікують додаткові витрати — ще по 500 фунтів на ремонт, і вони сумують через допущену помилку.

У статті навели фото кімнат будинку до того, як подружжя внесло зміни. Бачимо звичайні приміщення, захаращені меблями та речами.

Історія з будинком — як виглядала вітальня до ремонту Фото: whatsthejam.com Історія з будинком — як виглядала кімната до ремонту Фото: whatsthejam.com

На фото після ремонту — дивовижна спальня, ванна кімната, кухня. Як написало Whatsthejam, Шарлотта та Люк зробили ремонт власними руками, але все ще не переїхали у нову домівку. З їхніх слів, вони готові почекати ще 10 років і тоді в'їдуть разом з дітьми.

Історія з будинком - як виглядає вітальня Історія з будинком - як виглядає спальня Історія з будинком - як виглядає кухня Історія з будинком - як виглядає ванна кімната

Тим часом у статті можна дізнатись поради британців, які варто врахувати під час купівлі нерухомості:

не поспішати з ухваленням рішень;

не обирати найдешевших підрядників;

завжди читати відгуки;

якщо купувати дешево — платиш двічі;

навіть без досвіду можна зробити багато — треба лише вчитись і не боятись.

Зазначимо, у листопаді 2024 року Фокус розповів історію про будинок, який раптом з'явився на території землевласника. Як написало медіа Lad Bible, власник ділянки Деніел Кенігсберг виявив недобудований маєток вартістю 1,5 млн дол. Зі слів Деніела, дозволу на будівництво він не давав, тому був здивований неочікуваною знахідкою.

Нагадуємо, на порталі Mansion Global показали будинок у місті Орландо, штат Флорида (США), у якому могла б жити принцеса Disney.