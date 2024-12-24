Як у казці: історія незвичайного будинку, який підходить для принцеси (фото)

Замок був побудований інженером Стівеном Ларрі Кернсом, який працював у компанії Disney і спорудив його в подарунок своїй дружині Марлен. Він має довгу історію й оцінюється у 2,2 млн доларів.

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Будинок, що нагадує справжній замок із казки, виставлено на продаж у районі Лейк-Мері-Джейн в Орландо, штат Флорида (США). Будівля з чотирма спальнями, оточена 10 акрами зелені, оцінюється у 2,2 мільйона доларів. Про це пише Mansion Global.

Побудований 1991 року, замок поєднує в собі архітектурні елементи середньовічного стилю: масивні вежі, сірі кам'яні стіни, вітражні вікна і великі подвійні двері. Внутрішнє оздоблення також нагадує епоху лицарів своїми незвичайними стелями, латунними канделябрами, різьбленими меблями і навіть ванною кімнатою з елементами обладунків.

Особлива атмосфера будинку доповнюється ставком з лататтям перед фасадом і басейном у стилі джунглів, оточеним штучними кам'яними доріжками.

Побудований 1991 року, замок поєднує в собі архітектурні елементи середньовічного стилю Фото: Moshin

Історія замку

Замок був побудований інженером Стівеном Ларрі Кернсом, уродженцем Де-Мойна, штат Айова. За даними агентства нерухомості, Кернс працював у Disney і створив замок як подарунок своїй дружині Марлен. Сім'я проживала тут, але пізніше продала будинок у 2005 році за 550 000 доларів. У 2006 році будівлю придбали нинішні власники за 800 000 доларів, які прожили в ній майже 20 років і вдосконалили інтер'єр, додавши унікальні елементи, включно з привезеним зі Шрі-Ланки деревом і декоративним оздобленням стін.

Можливості для нових власників

Агент з продажу нерухомості Сесібель Кампузано з EXE Realty зазначає, що ділянка дає змогу на подальшу забудову, а одна з кімнат може бути переобладнана на п'яту спальню. Це відкриває додаткові можливості для нових власників.

Видання зазначає, що незвичайний будинок, який зберіг свою казкову атмосферу, продовжує привертати увагу любителів унікальної нерухомості.

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