Как в сказке: история необычного дома, который подходит для принцессы (фото)

Замок был построен инженером Стивеном Ларри Кернсом, который работал в компании Disney и воздвиг его в подарок своей жене Марлен. Он имеет долгую историю и оценивается в 2,2 млн долларов.

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Дом, напоминающий настоящий замок из сказки, выставлен на продажу в районе Лейк-Мэри-Джейн в Орландо, штат Флорида (США). Здание с четырьмя спальнями, окруженное 10 акрами зелени, оценивается в 2,2 миллиона долларов. Об этом пишет Mansion Global.

Построенный в 1991 году, замок сочетает в себе архитектурные элементы средневекового стиля: массивные башни, серые каменные стены, витражные окна и большие двойные двери. Внутреннее убранство также напоминает эпоху рыцарей своими необычными потолками, латунными канделябрами, резной мебелью и даже ванной комнатой с элементами доспехов.

Особая атмосфера дома дополняется прудом с кувшинками перед фасадом и бассейном в стиле джунглей, окруженным искусственными каменными дорожками.

Построенный в 1991 году, замок сочетает в себе архитектурные элементы средневекового стиля Фото: Moshin

История замка

Замок был построен инженером Стивеном Ларри Кернсом, уроженцем Де-Мойна, штат Айова. По данным агентства недвижимости, Кернс работал в Disney и создал замок как подарок своей жене Марлен. Семья проживала здесь, но позже продала дом в 2005 году за 550 000 долларов. В 2006 году здание приобрели нынешние владельцы за 800 000 долларов, которые прожили в нем почти 20 лет и усовершенствовали интерьер, добавив уникальные элементы, включая привезенное из Шри-Ланки дерево и декоративную отделку стен.

Возможности для новых владельцев

Агент по продаже недвижимости Сесибель Кампузано из EXE Realty отмечает, что участок позволяет дальнейшую застройку, а одна из комнат может быть переоборудована в пятую спальню. Это открывает дополнительные возможности для новых владельцев.

Издание отмечает, что необычный дом, сохранивший свою сказочную атмосферу, продолжает привлекать внимание любителей уникальной недвижимости.

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