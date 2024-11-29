Особняк на мільйон: чоловік помітив на своїй ділянці будинок, який побудували без його відома

Власник ділянки Деніел Кенігсберг стверджував, що ніколи не продавав ділянку. Він заявив, що хтось підробив документи й представився ним, передавши "підроблений" договір адвокату.

У США історія з недобудованим будинком вартістю 1,5 мільйона доларів, зведеним без дозволу на приватній землі, отримала несподіване продовження. Власнику ділянки, доктору Деніелу Кенігсбергу, вдалося врегулювати спір із забудовником Sky Top Partners LLC після гучного судового розгляду. Про це пише Lad Bible.

У 2022 році доктор Кенігсберг, який володіє ділянкою землі у Ферфілді (штат Коннектикут) 1991 року, був приголомшений, виявивши, що на його території розпочалося будівництво особняка вартістю 1,5 мільйона доларів. Ділянку, розташовану поруч із будинком його дитинства, доктор мав намір зберегти для своєї сім'ї. Однак забудовники стверджували, що придбали землю за 350 000 доларів у жовтні 2022 року.

Кенігсберг заявив, що ніколи не продавав ділянку. Він стверджував, що хтось із Південної Африки підробив документи й представився ним, передавши "підроблений" договір адвокату.

У липні 2024 року ділянку було продано за 1,45 мільйона доларів Фото: Google Maps

Доктор Кенігсберг подав позов проти Sky Top Partners LLC, вимагаючи відшкодування збитків на суму до 2 мільйонів доларів і відновлення ділянки до її первісного стану. Забудовники, у свою чергу, заявили, що самі стали жертвами шахрайства.

У квітні 2024 року сторони досягли мирової угоди, деталі якої не були розголошені. Однак відомо, що доктор Кенігсберг отримав компенсацію.

Після завершення судового процесу доктор Кенігсберг вирішив позбутися землі. У липні 2024 року ділянку продали за 1,45 мільйона доларів.

Видання зазначає, що цей випадок став яскравим прикладом того, як шахрайство з нерухомістю може призвести до масштабних наслідків, включно із судовими спорами та значними фінансовими втратами.

Раніше Фокус повідомляв, що історичний будинок перетворив село на "парк розваг". Сім'я Паркера і Пассмор, яка купила готель за 1,2 млн фунтів, звинувачується в порушенні порядку через галасливі вечірки з джакузі.

Також стало відомо, що у "найсумнішого будинку" на скелі може з'явитися новий власник. Будівля стала відомою не тільки завдяки унікальному дизайну, натхненному маяком, а й через ланцюжок невдач, що переслідують її власника Едварда Шорта. Чоловік загруз у боргах і втратив дружину.