Особняк на миллион: мужчина заметил на своем участке дом, который построили без его ведома

Владелец участка Дэниел Кенигсберг утверждал, что никогда не продавал участок. Он заявил, что кто-то подделал документы и представился им, передав "подложный" договор адвокату.

В США история с недостроенным домом стоимостью 1,5 миллиона долларов, возведенным без разрешения на частной земле, получила неожиданное продолжение. Владельцу участка, доктору Дэниелу Кенигсбергу, удалось урегулировать спор с застройщиком Sky Top Partners LLC после громкого судебного разбирательства. Об этом пишет Lad Bible.

В 2022 году доктор Кенигсберг, владеющий участком земли в Фэрфилде (штат Коннектикут) 1991 года, был ошеломлен, обнаружив, что на его территории началось строительство особняка стоимостью 1,5 миллиона долларов. Участок, расположенный рядом с домом его детства, доктор намеревался сохранить для своей семьи. Однако застройщики утверждали, что приобрели землю за 350 000 долларов в октябре 2022 года.

Кенигсберг заявил, что никогда не продавал участок. Он утверждал, что кто-то из Южной Африки подделал документы и представился им, передав "подложный" договор адвокату.

В июле 2024 года участок был продан за 1,45 миллиона долларов Фото: Google Maps

Доктор Кенигсберг подал иск против Sky Top Partners LLC, требуя возмещения ущерба на сумму до 2 миллионов долларов и восстановления участка до его первоначального состояния. Застройщики, в свою очередь, заявили, что сами стали жертвами мошенничества.

В апреле 2024 года стороны достигли мирового соглашения, детали которого не были разглашены. Однако известно, что доктор Кенигсберг получил компенсацию.

После завершения судебного процесса доктор Кенигсберг решил избавиться от земли. В июле 2024 года участок был продан за 1,45 миллиона долларов.

Издание отмечает, что этот случай стал ярким примером того, как мошенничество с недвижимостью может привести к масштабным последствиям, включая судебные споры и значительные финансовые потери.

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