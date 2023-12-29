Обличчя Джека-Різника: вчені виявили, ким насправді був серійний вбивця (фото)

Дослідники натрапили на історичний артефакт, який може бути пов'язаний із сумнозвісною справою Джека-Різника — серією жахливих вбивств, що сколихнули лондонський Іст-Енд у 1888 році.

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Справа Джека-Різника відома жорстокими вбивствами п'яти жінок секс-працівниць у районі Вайтчепел. Жертв вбивали, перерізаючи горло, а в деяких випадках видаляючи внутрішні органи та калічачи їхні тіла. Це викликало моторошні припущення про можливу професію вбивці, пов'язану з точними ріжучими інструментами, такими як скальпелі або ножі, можливо, хірурга або м'ясника, пише IFLScience.

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За останні 130 років називали багато імен підозрюваних, але таємниця, що оточує справжню особистість Джека-Різника, залишається нерозгаданою і донині. Під час розслідування 1888 року поліція звернула увагу на кількох підозрюваних і навіть створила фоторобот вбивці, який, на думку експертів Поліцейського коледжу, може бути пов'язаний із нещодавно знайденою тростиною.

Саме цю тростину спочатку подарувала старшому інспектору Абберлайну, головному слідчому у справі вбивств у Вайтчепелі, у 1888 році його команда Фото: College of Policing

Саме цю тростину спочатку подарувала старшому інспектору Абберлайну, головному слідчому у справі вбивств у Вайтчепелі, у 1888 році його команда. Загублена на деякий час після закриття Поліцейського коледжу Брамшилла у 2015 році, її несподівано виявили співробітники, які сортували поліцейські артефакти, що зберігаються в Поліцейському коледжі.

Хоча це моторошне різьблення на тростині, можливо, і не розгадає вікову таємницю особи Джека-Різника, архівісти вважають його захопливою реліквією з темного минулого Лондона.

Знахідка цієї тростини додає незвичайний шматочок до пазла однієї з найвідоміших таємниць вбивства в історії Фото: College of Policing

"Знахідка цієї тростини була для нас великим відкриттям. Джек-Різник — один із найбільших і найвідоміших вбивць в нашій історії, і його злочини мали велике значення в прокладанні шляху для сучасної поліції і криміналістики, оскільки змусили поліцію почати експериментувати і розробляти нові методи, намагаючись розкрити ці вбивства, такі як збереження місця злочину, профілювання і фотографування", — сказав Ентоні Кеш із Поліцейського коледжу.

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Кеш виділив важливість демонстрації тростини поряд з оригінальними газетними вирізками в Райтоні, визнаючи, наскільки далеко еволюціонувала поліція з тих примарних часів.

По суті, знахідка цієї тростини додає незвичайний шматочок до пазла однієї з найвідоміших таємниць вбивства в історії. Вона слугує нагадуванням про те, як минулі розслідування, подібні до справи Джека-Різника, відіграли роль у формуванні сучасних методів розкриття злочинів та еволюції правоохоронних органів.

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