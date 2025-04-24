Семью футболиста похитили из дома, пока он прятался от преступников под кроватью

Жену и 5-летнего ребенка защитника футбольного клуба "Эмелек", 26-летнего Джексона Родригеса, похитили из их дома в городе Гуаякиль в Эквадоре 23 апреля. Он рассказал полиции, что спрятался под кровать, когда услышал, что кто-то выламывает входную дверь.

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Об этом сообщает спортивный телеканал ESPN.

Начальник полиции Эдисон Родригес рассказал, что мужчины ворвались в дом в поисках эквадорского футболиста около 3 часов ночи.

Джексон Родригес в своих показаниях правоохранителям признался, что спрятался под кроватью, когда услышал звуки взлома входной двери.

Похитители спросили у женщины, дома ли футболист, а затем забрали ее вместе с ребенком, рассказали в полиции. Родригес при этом видел из окна "людей в пикапе серого цвета с двойной кабиной".

Эквадорский футболист Родригес спрятался под кроватью, когда в его дом ворвались злоумышленники Фото: Instagram / jackson_rodriguez20

Инцидент произошел на фоне объявленного 10 дней назад в девяти областях Эквадора чрезвычайного положения, отмечают журналисты. Оно предусматривает мобилизацию на этих территориях сил безопасности для подавления деятельности организованных преступных групп, которые подняли в стране волну насилия.

Сообщается, что по данным правительства с января по март 2025 года в Эквадоре было зарегистрировано 2 345 насильственных смертей, из них 742 произошли в Гуаякиле, что находится в 270 км к юго-западу от столицы страны — Кито.

Напомним, СМИ 8 апреля писали, что Криштиану Роналду нанял "адского" охранника из-за опасений за безопасность своей семьи в Саудовской Аравии.

26 марта СМИ сообщали дети Диего Марадоны судятся из-за его смерти с медиками, которые лечили футболиста в последние дни жизни.