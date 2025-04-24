Родину футболіста викрали з будинку, поки він ховався від злочинців під ліжком

Дружину та 5-річну дитину захисника футбольного клубу "Емелек", 26-річного Джексона Родрігеса, викрали з їхнього будинку в місті Ґуаякіль в Еквадорі 23 квітня. Він розповів поліції, що сховався під ліжко, коли почув, що хтось виламує вхідні двері.

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Про це повідомляє спортивний телеканал ESPN.

Начальник поліції Едісон Родрігес розповів, що чоловіки увірвалися до будинку в пошуках еквадорського футболіста приблизно о 3 годині ночі.

Джексон Родрігес у своїх свідченнях правоохоронцям зізнався, що сховався під ліжком, коли почув звуки виламування вхідних дверей.

Викрадачі запитали у жінки, чи вдома футболіст, а потім забрали її разом із дитиною, розповіли у поліції. Родрігес водночас бачив з вікна "людей у пікапі сірого кольору з подвійною кабіною".

Еквадорський футболіст Родрігес сховався під ліжком, коли до його дому вдерлися зловмисники Фото: Instagram / jackson_rodriguez20

Інцидент стався на тлі оголошеного 10 днів тому у дев'яти областях Еквадору надзвичайного стану, зазначають журналісти. Він передбачає мобілізацію на цих територіях сил безпеки для придушування діяльності організованих злочинних груп, які здійняли в країні хвилю насильства.

Повідомляється, що за даними уряду з січня по березень 2025 року в Еквадорі було зареєстровано 2 345 насильницьких смертей, із них 742 сталися в Ґуаякілі, що знаходиться за 270 км на південний захід від столиці країни — Кіто.

Нагадаємо, ЗМІ 8 квітня писали, що Кріштіану Роналду найняв "пекельного" охоронця через побоювання за безпеку своєї родини в Саудівській Аравії.

26 березня ЗМІ повідомляли, що діти Дієго Марадони судяться через його смерть з медиками, що лікували футболіста в останні дні життя.