Кріштіану Роналду найняв "пекельного" охоронця і переїхав у будинок із бункером: у чому причина
Новий глава служби безпеки Роналду працював у найнебезпечніших районах Португалії, але його "агресивний і страхітливий" стиль турбує оточення зіркового футболіста.
Про це повідомляє NST.
Футболіст Кріштіану Роналду і його партнерка Джорджина Родрігес найняли нового головного охоронця і звільнили попередніх членів своєї служби безпеки через побоювання за їхню безпеку в Саудівській Аравії.
Зірка ФК "Аль-Наср", який зараз живе в Ер-Ріяді разом із Джорджиною та п'ятьма дітьми, визнав за необхідне посилити заходи безпеки після отримання серії тривожних погроз у соціальних мережах, після яких йому довелося звертатися в поліцію.
Коли Кріштіану Роналду переїхав до Саудівської Аравії 2023 року, він почувався в безпеці, але тепер усе змінилося, він навіть став менше постити фото в соцмережах, а його дівчина Джорджина Родрігес перестала публікувати фото дітей і вільно гуляти по магазинах.
Повідомляється, що пара, не бажаючи ризикувати, переїхала в безпечніше місце в Ер-Ріяді, обладнане бункером і сучасними системами спостереження.
Незважаючи на початкові припущення про те, що це був особистий вибір, вважається, що це рішення є частиною більш масштабної стратегії безпеки, спрямованої на те, щоб дітям Роналду не загрожували аноніми з інтернету.
У спробі посилити безпеку Кріштіану Роналду найняв нового начальника охорони і звільнив старий персонал.
Клаудіо Мігель Вас, який тепер охороняє футболіста, спеціалізується на приватному секторі та має досвід роботи в проблемних районах. Раніше він охороняв музичних зірок, потім його стали наймати футболісти: Рафаел Леау і Желсон Мартінш.
Але тепер співробітники Роналду незадоволені, тому що стиль Васа занадто "страхітливий і агресивний".
Під час останньої поїздки Джорджини до Парижа для участі в Тижні моди охоронцю було доручено перешкодити фотографам, коли вона виходила з машини. У підсумку він використовував потужний ліхтар, щоб засліпити папараці.
Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, на що Кріштіану Роналду витрачає свою нечувану зарплату, яка становить 370 доларів на хвилину.