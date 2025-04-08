Кріштіану Роналду найняв "пекельного" охоронця і переїхав у будинок із бункером: у чому причина

Новий глава служби безпеки Роналду працював у найнебезпечніших районах Португалії, але його "агресивний і страхітливий" стиль турбує оточення зіркового футболіста.

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Про це повідомляє NST.

Футболіст Кріштіану Роналду і його партнерка Джорджина Родрігес найняли нового головного охоронця і звільнили попередніх членів своєї служби безпеки через побоювання за їхню безпеку в Саудівській Аравії.

Зірка ФК "Аль-Наср", який зараз живе в Ер-Ріяді разом із Джорджиною та п'ятьма дітьми, визнав за необхідне посилити заходи безпеки після отримання серії тривожних погроз у соціальних мережах, після яких йому довелося звертатися в поліцію.

Кріштіану Роналду і Джорджина Родрігес Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

Коли Кріштіану Роналду переїхав до Саудівської Аравії 2023 року, він почувався в безпеці, але тепер усе змінилося, він навіть став менше постити фото в соцмережах, а його дівчина Джорджина Родрігес перестала публікувати фото дітей і вільно гуляти по магазинах.

Кріштіану Роналду з родиною Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

Повідомляється, що пара, не бажаючи ризикувати, переїхала в безпечніше місце в Ер-Ріяді, обладнане бункером і сучасними системами спостереження.

Незважаючи на початкові припущення про те, що це був особистий вибір, вважається, що це рішення є частиною більш масштабної стратегії безпеки, спрямованої на те, щоб дітям Роналду не загрожували аноніми з інтернету.

У спробі посилити безпеку Кріштіану Роналду найняв нового начальника охорони і звільнив старий персонал.

Нового охоронця Роналду називають "пекельним" і занадто "страхітливим" Фото: Соцсети

Клаудіо Мігель Вас, який тепер охороняє футболіста, спеціалізується на приватному секторі та має досвід роботи в проблемних районах. Раніше він охороняв музичних зірок, потім його стали наймати футболісти: Рафаел Леау і Желсон Мартінш.

Але тепер співробітники Роналду незадоволені, тому що стиль Васа занадто "страхітливий і агресивний".

Під час останньої поїздки Джорджини до Парижа для участі в Тижні моди охоронцю було доручено перешкодити фотографам, коли вона виходила з машини. У підсумку він використовував потужний ліхтар, щоб засліпити папараці.

Поведінка нового охоронця Роналду вже викликала обурення

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, на що Кріштіану Роналду витрачає свою нечувану зарплату, яка становить 370 доларів на хвилину.