Літак, яхта і годинник за $1,7 млн: на що Роналду витрачає свою зарплату в 370 доларів на хвилину

Британські журналісти провели розслідування, чим володіє найбільш високооплачуваний футболіст у світі. Кріштіану Роналду купує нерухомість, дорогі годинники та автомобілі.

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Португальський футболіст Кріштіану Роналду підписав новий контракт із клубом Саудівської професійної ліги "Аль-Наср", згідно з яким спортсмен зароблятиме 200 млн євро за сезон або ж 370 доларів за хвилину. Mail Sport з'ясував, як нападник останнім часом витрачав свої мільйони.

Провівши перші кілька місяців у розкішному готелі Four Seasons в Ер-Ріяді, де номер коштував 306 тисяч доларів на місяць, 2024 року Роналду купив особняк в ексклюзивному житловому районі Аль-Мухаммадія.

Нерухомість Роналду

2021 року Роналду інвестував у нерухомість на Португальській Рив'єрі, мріючи збудувати маєток "розміром із лікарню" в Кінта-да-Марінья, але проєкт відстає від графіка на понад два роки, завдаючи незручностей сусідам. В особняку Роналду планують розмістити гігантський скляний басейн із підводною доріжкою і спальню площею понад 90 квадратних метрів.

Будівництво особняка Фото: Correio da Manhã

Також на батьківщині Роналду володіє двома квартирами-студіями в центрі Лісабона, одна з яких є найдорожчою пентхаусною квартирою, яку будь-коли продавали в країні.

У 2015 році він купив семиповерховий склад на острові Мадейра і витратив 8,5 мільйонів доларів на його реконструкцію. Три поверхи маєтку знаходяться під землею, а на території є два басейни і крите футбольне поле для тренувань.

Особняк на Мадейрі Фото: Скриншот

Роналду також має "базу" в іспанському Мадриді. У сучасному житловому комплексі La Finca спортсмен може користуватися сімома спальнями, критим і відкритим басейнами, тренажерним залом, футбольним полем. Ймовірно, що для відпочинку від міської метушні Роналду придбав віллу вартістю 1,7 млн доларів у Ла-Ресіні — заміському гольф-клубі між Марбельєю та Естепоною. У комплексі з чотирма спальнями є панорамний басейн з видом на Середземне море, але навіть це затьмарюється його останньою покупкою — величезним особняком на острові Джумейра-Бей, більш відомому як "Острів мільярдерів", відокремленому анклаві в Дубаї, де проживають надбагаті люди.

Вид на Джумейра-Бей

Вілла площею 30 000 квадратних метрів має у своєму розпорядженні шість спалень, власний вихід на пляж, виставковий зал на сім автомобілів, спа-салон, басейн із краєвидом на центр Дубая і житло для співробітників на території.

Водночас Роналду вже два роки намагається продати особняк у Британії. Новий власник маєтку площею 930 соток отримає у своє розпорядження гостьовий будинок на дві спальні, а також головний будинок із кінозалом, винним льохом, апартаментами для відпочинку з басейном, тренажерним залом, сауною і джакузі, а також кортом для тенісу.

Будинок Роналдо в Манчестері Фото: Cottages & Gardens

Спочатку Роналду хотів отримати за нього 6,7 млн доларів, однак зараз знизив ціну до 6-ти.

Годинник Роналду

Роналду був пристрасним колекціонером годинників ще з перших днів своєї кар'єри, віддаючи перевагу особливо рідкісним і дорогим моделям. Найскромніша річ у його колекції — Franck Muller Vanguard Chronograph White Gold with Diamonds — коштує жалюгідні 23 тисячі. А ось найцінніші — Girard-Perregaux Planetarium Tri-Axial Tourbillon Rose Gold with Diamonds — коштують понад 1,7 млн і є єдиними у своєму роді.

Фото: iflwatches

В арсеналі Роналду також є годинники Jacob & Co вартістю 756 000 доларів, Hublot вартістю 1,22 млн і Breuguet вартістю 814 000.

Найбільш персоналізована річ у колекції — Jacob & Co 'CR7', данина поваги його автомобілю Bugatti Chiron CR7. Всипана діамантами і чорними сапфірами, хронометр має персональний логотип Роналду, вигравіруваний рожевим золотом.

Фото: Monochrome Watches

Літак Роналду

У 2024 році Роналду продав Gulfstream G200, який він купив за 19,5 млн у 2015 році, і за 75 млн купив Bombadier Global Express 6500. Повністю чорна модель вміщує до 15 пасажирів і оснащена кількома різними приміщеннями, включно з вітальнею зоною зі столами і диванами, люксом із двоспальним ліжком і окремою душовою зоною.

Літак Роналду прикрашений його логотипом по всьому корпусу і наклейками із зображенням його силуету.

Яхта Роналду

Далекого 2020 року Роналду придбав 27-метрову Azimut Grande за 6,7 млн. Судно може розмістити вісім гостей у п'яти каютах.

Фото: Boataround

Колекція автомобілів Роналду вартістю 22 млн доларів

Якщо Роналду і не може встояти перед чимось, так це перед купівлею абсолютно нового, надзвичайно рідкісного суперкара. У січні минулого року суперзірка купила темно-синій Ferrari Purosangue вартістю 490 000.

Фото: UOL Esporte

Найдорожча машина Роналду — це обмежений тираж Bugatti Centodieci вартістю 10,4 млн, і вважається, що він один із 10 осіб у світі, які володіють цим суперкаром, що, як повідомляється, може розвивати максимальну швидкість 380 км.

У нього також є Bugatti Veyron вартістю 1,85 млн, Mercedes-Benz S65 AMG вартістю 245 000, яскраво-помаранчевий McLaren MP4-12C і Lamborghini Aventador вартістю 330 000.

У 2021 році Роналду купив Bentley Flying Spur вартістю 305 000, потім придбав кабріолет Aston Martin DBS Superleggera вартістю 245 000, оснащений 5,2-літровим двигуном V12 із подвійним турбонаддувом і потужністю 715 к.с.

У нього також є Bentley Continental GT, Lamborghini Urus і Chevrolet Camaro вартістю 50 000 доларів.

Фото: 20 Minuten

Ще однією пристрастю Роналду є Ferrari: він купив Ferrari Monza вартістю 1,7 млн, відвідавши штаб-квартиру Ferrari в Маранелло в травні 2021 року.

Фокус писав, що Роналду хоче допомогти саудівському клубу "Аль-Наср" завоювати кубок Азіатської конфедерації футболу, проте підтримувати високий рівень гри поодинці вже не виходить — потрібні активні товариші по команді.

Нагадаємо, 30-річна іспанська модель Джорджина Родрігес зустріла 2025 рік у Дубаї з 39-річним футболістом Кріштіану Роналду. Пара спостерігала за салютами з палуби яхти.