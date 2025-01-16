Самолет, яхта и часы за $1,7 млн: на что Роналду тратит свою зарплату в 370 долларов в минуту

Британские журналисты провели расследование, чем владеет самый высокооплачиваемый футболист в мире. Криштиану Роналду покупает недвижимость, дорогие часы и автомобили.

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Португальский футболист Криштиану Роналду подписал новый контракт с клубом Саудовской профессиональной лиги "Аль-Наср", согласно которому спортсмен будет зарабатывать 200 млн евро за сезон или же 370 долларов в минуту. Mail Sport выяснил, как нападающий за последнее время тратил свои миллионы.

Проведя первые несколько месяцев в роскошном отеле Four Seasons в Эр-Рияде, где номер стоил 306 тысяч долларов в месяц, в 2024 году Роналду купил особняк в эксклюзивном жилом районе Аль-Мухаммадия.

Недвижимость Роналду

В 2021 году Роналду инвестировал в недвижимость на Португальской Ривьере, мечтая построить особняк "размером с больницу" в Кинта-да-Маринья, но проект отстает от графика более чем на два года, доставляя неудобства соседям. В особняке Роналду планируется разместить гигантский стеклянный бассейн с подводной дорожкой и спальню площадью более 90 квадратных метров.

Строительство особняка Фото: Correio da Manhã

Также на родине Роналду владеет двумя квартирами-студиями в центре Лиссабона, одна из которых является самой дорогой пентхаусной квартирой, когда-либо проданной в стране.

В 2015 году он купил семиэтажный склад на острове Мадейра и потратил 8,5 миллионов долларов на его реконструкцию. Три этажа поместья находятся под землей, а на территории есть два бассейна и крытое футбольное поле для тренировок.

Особняк на Мадейре Фото: Скриншот

Роналду также имеет "базу" в испанском Мадриде. В современном жилом комплексе La Finca спортсмен может пользоваться семью спальнями, крытым и открытым бассейнами, тренажерным залом, футбольным полем. Предполагается, что для отдыха от городской суеты Роналду приобрел виллу стоимостью 1,7 млн долларов в Ла-Ресине — загородном гольф-клубе между Марбельей и Эстепоной. В комплексе с четырьмя спальнями есть панорамный бассейн с видом на Средиземное море, но даже это затмевается его последней покупкой — огромным особняком на острове Джумейра-Бэй, более известном как "Остров миллиардеров", уединенном анклаве в Дубае, где проживают сверхбогатые люди.

Вид на Джумейра-Бэй

Вилла площадью 30 000 квадратных метров располагает шестью спальнями, собственным выходом на пляж, выставочным залом на семь автомобилей, спа-салоном, бассейном с видом на центр Дубая и жильем для сотрудников на территории.

В то же время Роналду уже два года пытается продать особняк в Британии. Новый владелец поместья площадью 930 соток получит в свое распоряжение гостевой дом на две спальни, а также главный дом с кинозалом, винным погребом, апартаментами для отдыха с бассейном, тренажерным залом, сауной и джакузи, а также кортом для тенниса.

Дом Роналдо в Манчестере Фото: Cottages & Gardens

Изначально Роналду хотел получить за него 6,7 млн долларов, однако сейчас снизил цену до 6-ти.

Часы Роналду

Роналду был страстным коллекционером часов еще с первых дней своей карьеры , отдавая предпочтение особенно редким и дорогим моделям. Самая скромная вещь в его коллекции — Franck Muller Vanguard Chronograph White Gold with Diamonds — стоит жалкие 23 тысячи. А вот самые ценные — Girard-Perregaux Planetarium Tri-Axial Tourbillon Rose Gold with Diamonds — стоят более 1,7 млн и являются единственными в своем роде.

Фото: iflwatches

В арсенале Роналду также есть часы Jacob & Co стоимостью 756 000 долларов, Hublot стоимостью 1,22 млн и Breuguet стоимостью 814 000.

Самая персонализированная вещь в коллекции — Jacob & Co 'CR7', дань уважения его автомобилю Bugatti Chiron CR7. Усыпанная бриллиантами и черными сапфирами, хронометр имеет персональный логотип Роналду, выгравированный розовым золотом.

Фото: Monochrome Watches

Самолет Роналду

В 2024 году Роналду продал Gulfstream G200, который он купил за 19,5 млн в 2015 году, и за 75 млн купил Bombadier Global Express 6500. Полностью черная модель вмещает до 15 пассажиров и оснащена несколькими различными помещениями, включая гостиную зону со столами и диванами, люкс с двуспальной кроватью и отдельную душевую зону.

Самолет Роналду украшен его логотипом по всему корпусу и наклейками с изображением его силуэта.

Яхта Роналду

В далеком 2020 году Роналду приобрел 27-метровую Azimut Grande за 6,7 млн. Судно может разместить восемь гостей в пяти каютах.

Фото: Boataround

Коллекция автомобилей Роналду стоимостью 22 млн долларов

Если Роналду и не может устоять перед чем-то, так это перед покупкой совершенно нового, чрезвычайно редкого суперкара. В январе прошлого года суперзвезда купила темно-синий Ferrari Purosangue стоимостью 490 000.

Фото: UOL Esporte

Самая дорогая машина Роналду — это ограниченный тираж Bugatti Centodieci стоимостью 10,4 млн, и считается, что он один из 10 человек в мире, владеющих этим суперкаром, который, как сообщается, может развивать максимальную скорость 380 км.

У него также есть Bugatti Veyron стоимостью 1,85 млн, Mercedes-Benz S65 AMG стоимостью 245 000, ярко-оранжевый McLaren MP4-12C и Lamborghini Aventador стоимостью 330 000.

В 2021 году Роналду купил Bentley Flying Spur стоимостью 305 000, затем приобрел кабриолет Aston Martin DBS Superleggera стоимостью 245 000, оснащенный 5,2-литровым двигателем V12 с двойным турбонаддувом и мощностью 715 л.с.

У него также есть Bentley Continental GT, Lamborghini Urus и Chevrolet Camaro стоимостью 50 000 долларов.

Фото: 20 Minuten

Еще одной страстью Роналду являются Ferrari: он купил Ferrari Monza стоимостью 1,7 млн, посетив штаб-квартиру Ferrari в Маранелло в мае 2021 года.

Фокус писал, что Роналду хочет помочь саудовскому клубу "Аль-Наср" завоевать кубок Азиатской конфедерации футбола, однако поддерживать высокий уровень игры в одиночку уже не получается — нужны активные товарищи по команде.

Напомним, 30-летняя испанская модель Джорджина Родригес встретила 2025 год в Дубае с 39-летним футболистом Криштиану Роналду. Пара наблюдала за салютами с палубы яхты.