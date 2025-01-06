"Уход на пенсию": Криштиану Роналду думает о завершении футбольной карьеры, – СМИ

Португальскому форварду поставили сложную задачу: саудовский клуб "Аль-Наср" должен выиграть Лигу чемпионов Азиатской конфедерации футбола. Поддерживать высокий уровень игры в одиночку у Криштиану Роналду не получается — нужны талантливые партнеры по команде.

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Саудовский футбольный клуб "Аль-Наср" может не выиграть Лигу чемпионов Азиатской конфедерации футбола (АФК), поэтому его 39-летняя звезда, португальский футболист Криштиану Роналду рассматривает несколько вариантов на будущее. Об этом сообщили источники издания TEAMtalk.

Журналисты отмечают, что Роналду тщательно взвешивает планы и "приближается к финальной стадии легендарной карьеры". В то же время нападающий по-прежнему мотивирован перспективой завоевания новых трофеев.

В "Аль-Насре" Роналду ждет непростая задача — помочь саудовскому клубу завоевать кубок АФК впервые в его истории. Португалец осознает важность поставленной задачи, но поддерживать высокий уровень игры в одиночку у него уже не получается — нужны активные товарищи по команде, указывает издание.

Роналду не торопится принимать окончательное решение, его контракт с "Аль-Насром" истекает в июне 2025 года. Источники сообщили, что на данном этапе Роналду рассматривает три варианта: продление контракта с клубом, возврат в Португалию или уход из футбола.

Последний вариант "ухода на пенсию" возможен после того, как он возглавит сборную Португалии на чемпионате мира по футболу в 2026 году в США, Канаде и Мексике.

Однако историческая победа "Аль-Насра" в АФК может заставить Роналду изменить планы. Публично спортсмен настаивает, что его будущее связано с "Аль-Насром", несмотря на закулисные мысли.

Роналду перешел в "Аль‑Наср" 30 декабря 2022 года и выиграл с саудовской командой клубный Кубок арабских чемпионов‑2023.

Фокус ранее писал, Криштиану Роналду и его жена, 30-летняя испанская модель Джорджина Родригес, встречали Новый 2025 год в Дубае. Вместе они наблюдали за салютами, стоя на палубе роскошной яхты.

Роналду ранее показал семейное фото возле рождественского стола. Спортсмен вместе с женой и детьми одели одинаковые клетчатые пижамы.