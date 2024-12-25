Криштиану Роналду устроил семейную встречу Рождества в пижамах (фото)

Португальский футболист демонстрирует семейную идиллию. Сейчас он вместе со свой девушкой и детьми отдыхает в Лапландии.

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39-летний португальский футболист, нападающий и капитан саудовского клуба "Ан-Наср" и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился с 645 миллионами своих подписчиков в Instagram милым семейным фото, на котором он и его возлюбленная Джорджина Родригес вместе с их пятью детьми позируют вокруг рождественского стола, одетые в одинаковые клетчатые пижамы.

Семья встречала Рождество в Лапландии, куда Роналду повез своих родных, пока находится на каникулах Саудовской профессиональной лиги (SPL). После катания на лыжах и прочих зимних развлечений вплоть до посещения Санта-Клауса они все собрались за большим столом, на котором можно увидеть запеченную индейку, салат и другие праздничные блюда.

"Самая важная часть Рождества", — гласит подпись.

Лапландия — самый северный регион Финляндии, известный своими горнолыжными курортами, северным сиянием, а также считается официальным домом Санта-Клауса.

Кроме фото ужина, ранее футболист показывал и другие снимки и видео. На одном из них — он в шортах на снегу демонстрирует свою атлетическую фигуру, а затем погружается в бассейн с ледяной водой.

Во время отдыха Роналду избегал экстремальных видов спорта вроде катания на лыжах. В его контракте прописан запрет на подобные занятия из-за высокого риска травм.

В ноябре первой дочери Криштиану и Джорджине Алане Мартине исполнилось семь лет. Она родилась 12 ноября 2017 года. Роналду и Родригес начали встречаться в 2017 году после встречи в мадридском магазине Gucci, где она работала продавцом.

Кроме Аланы Мартины, они также воспитывают общую дочь Беллу Эсмеральду, которая родилась в 2022-м.

Также у футболиста есть трое детей от суррогатной матери и предыдущего союза — сын Криштиану-младший, близнецы Ева и Матео. А во время родов Родригес в 2022 году брат-близнец Беллы Эйнджел умер.

Ранее Фокус писал, что невеста Криштиану Роналду попала в больницу.