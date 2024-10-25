Невеста Криштиану Роналду попала в больницу (фото)

Джорджина Родригес перенесла пневмонию. Она поблагодарила всех, кто помог ей в медицинском учреждении.

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30-летняя испанская модель Джорджина Родригес сообщила, что попала в больницу. Об этом звезда соцсетей рассказала в Instagram.

"Наконец-то вернулась домой! Я провела 4 дня в больнице с пневмонией, сейчас мне лучше, но все еще выздоравливаю дома с семьей. Я должна сказать большое спасибо всем сотрудникам, врачам, медсестрам и всем, кто находится в больнице... они так прекрасно позаботились обо мне, и я очень благодарна за это. Спасибо всем за такой замечательный отдых", — написала Джорджина, которая находится в столице Саудовской Аравии Рияде.

Возлюбленная Криштиану Роналду показала букет цветов.

Джорджина Родригес попала в больницу Фото: скріншот

О романе Криштиану Роналду и Джорджины известно с 2016 года. Пара познакомилась, когда избранница футболиста работала в магазине Gucci в Мадриде.

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

Сейчас вся семья звездного спортсмена живет в Саудовской Аравии, где тот играет за ФК "Аль-Насср". Модель родила Роналду двух дочерей — Беллу Эсмеральду и Алану Мартину. Также у него есть сын Криштиану-младший, сын Матео и дочь Ева. Последних двух родила суррогатная мать.

Напомним, Джорджина Родригес показала младшую дочь Криштиану Роналду.

Ранее Фокус писал об отдыхе Криштиану Роналду и его девушки в Мадриде.