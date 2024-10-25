Наречена Кріштіану Роналду потрапила в лікарню (фото)

Джорджина Родрігес перенесла пневмонію. Вона подякувала всім, хто допоміг їй у медичному закладі.

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30-річна іспанська модель Джорджина Родрігес повідомила, що потрапила до лікарні. Про це зірка соцмереж розповіла в Instagram.

"Нарешті повернулася додому! Я провела 4 дні в лікарні з пневмонією, зараз мені краще, але все ще одужую вдома з родиною. Я маю сказати велике дякую всім співробітникам, лікарям, медсестрам та всім, хто перебуває в лікарні… вони так чудово подбали про мене, і я дуже вдячна за це. Дякую всім за такий чудовий відпочинок", — написала Джорджина, яка перебуває в столиці Саудівської Аравії Ріяді.

Кохана Кріштіану Роналду показала букет квітів.

Джорджина Родрігес потрапила до лікарні Фото: Скріншот

Про роман Кріштіану Роналду та Джорджини відомо з 2016 року. Пара познайомилася, коли обраниця футболіста працювала в магазині Gucci в Мадриді.

Джорджина Родрігес і Кріштіану Роналду Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

Наразі вся родина зіркового спортсмена живе в Саудівській Аравії, де той грає за ФК "Аль-Насср". Модель народила Роналду двох доньок — Беллу Есмеральду та Алану Мартіну. Також у нього є син Кріштіану-молодший, син Матео та донька Єва. Останніх двох народила сурогатна мати.

Нагадаємо, Джорджина Родрігес показала меншу доньку Кріштіану Роналду.

Раніше Фокус писав про відпочинок Кріштіану Роналду та його дівчини в Мадриді.