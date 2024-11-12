Криштиану Роналду трогательно поздравил дочь с днем рождения (фото)

Алана Мартина стала первым общим ребенком спортсмена и Джорджины Родригес. Она также родила Роналду дочь Беллу Эсмеральду.

39-летний португальский футболист Криштиану Роналду поздравил с седьмым днем рождения свою дочь Алану Мартину. Фото с наследницей спортсмен поделился в Instagram.

"7 лет моей принцессе. С днем рождения, дорогая!" — написал многодетный отец.

На снимке Алана Мартина, которую родила модель Джорджина Родригес, позировала с серьезным выражением лица, глядя в камеру. Девочка родилась 12 ноября 2017 года и стала первым общим ребенком футболиста и его избранницы.

Криштиану Роналду с дочерью Аланой Мартиной

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес начали встречаться в 2017 году после встречи в мадридском магазине Gucci, где она работала продавцом. Кроме Аланы Мартины, они также воспитывают общую дочь Беллу Эсмеральду, которая родилась в 2022 году.

Также у футболиста есть трое детей от суррогатной матери и предыдущего союза — сын Криштиану-младший, близнецы Ева и Матео. А во время родов Родригес в 2022 году брат-близнец Беллы Эйнджел умер.

Криштиану Роналду с семьей Фото: Instagram cristiano

Сейчас вся семья Роналду живет в Саудовской Аравии, где он играет за ФК "Аль-Насср".

Напомним, как выглядит самая маленькая дочь Криштиану Роналду и Джорджины Родригес.

Также Фокус писал о первом дне рождения дочери Пэрис Хилтон.