Невеста Криштиану Роналду показала его подросшую дочь (фото)

Белла Эсмеральда родилась весной 2022 года. Тогда во время родов ее братик Эйнджел умер.

30-летняя испанская модель Джорджина Родригес показала свежее фото младшей дочери 39-летнего португальского футболиста Криштиану Роналду. Снимок звезда соцсетей опубликовала в Instagram.

Двухлетняя Белла Эсмеральда внимательно смотрела на своего звездного папу, который в свою очередь не отводил восхищенного взгляда от маленькой наследницы.

"Папа", — лаконично подписала трогательный кадр Джорджина.

Криштиану Роналду с дочерью

"Самый лучший папа для своих малышей", "Как он смотрит на нее, я просто", "Какая сладкая связь у них, Беллы и ее папы", — реагируют на новый снимок португальского футболиста его фанаты в сети.

Роналду и Джорджина воспитывают общих дочерей Беллу и семилетнюю Алану Мартину. Кроме них, у футболиста есть семилетние близнецы Ева и Матео, которых родила суррогатная мать.

А старший сын спортсмена Криштиану-младший появился на свет от до сих пор неизвестной женщины.

Криштиану Роналду с семьей Фото: Instagram cristiano

О романе Роналду и Родригес стало известно в 2016 году. Они познакомились, когда мама детей футболиста работала в магазине Gucci в Мадриде. Сейчас вся семья звездного спортсмена живет в Саудовской Аравии, где он играет за ФК "Аль-Насср".

Напомним, Криштиану Роналду и Джорджина Родригес спровоцировали слухи о свадьбе.

Также Фокус писал о госпитализации Джорджины Родригес.