Наречена Кріштіану Роналду показала його підрослу доньку (фото)

Белла Есмеральда народилася навесні 2022 року. Тоді під час пологів її братик Ейнджел помер.

30-річна іспанська модель Джорджина Родрігес показала свіже фото меншої доньки 39-річного португальського футболіста Кріштіану Роналду. Знімок зірка соцмереж опублікувала в Instagram.

Дворічна Белла Есмеральда уважно дивилася на свого зіркового тата, який своєю чергою не відводив захопленого погляду від маленької спадкоємиці.

"Тато", — лаконічно підписала зворушливий кадр Джорджина.

Кріштіану Роналду з донькою

"Найкращий тато для своїх малюків", "Як він дивиться на неї, я просто", "Який солодкий зв'язок у них, Белли та її тата", — реагують на новий знімок португальського футболіста його фанати в мережі.

Роналду та Джорджина виховують спільних доньок Беллу та семирічну Алану Мартіну. Окрім них, у футболіста є семирічні близнюки Єва та Матео, яких народила сурогатна мати.

А старший син спортсмена Кріштіану-молодший зʼявився на світ від досі невідомої жінки.

Кріштіану Роналду з родиною Фото: Instagram cristiano

Про роман Роналду та Родрігес стало відомо у 2016 році. Вони познайомилися, коли мама дітей футболіста працювала в магазині Gucci в Мадриді. Наразі вся родина зіркового спортсмена живе в Саудівській Аравії, де він грає за ФК "Аль-Насср".

Нагадаємо, Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес спровокували чутки про весілля.

Також Фокус писав про госпіталізацію Джорджини Родрігес.