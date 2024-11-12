Кріштіану Роналду зворушливо привітав доньку з днем народження (фото)

Алана Мартіна стала першою спільною дитиною спортсмена та Джорджини Родрігес. Вона також народила Роналду доньку Беллу Есмеральду.

39-річний португальський футболіст Кріштіану Роналду привітав із сьомим днем народження свою доньку Алану Мартіну. Фото зі спадкоємицею спортсмен поділився в Instagram.

"7 років моїй принцесі. З днем народження, люба!" —написав багатодітний батько.

На знімку Алана Мартіна, яку народила модель Джорджина Родрігес, позувала із серйозним виразом обличчя, дивлячись в камеру. Дівчинка народилася 12 листопада 2017 року і стала першою спільною дитиною футболіста та його обраниці.

Кріштіану Роналду з донькою Аланою Мартіною

Кріштіану Роналду і Джорджина Родрігес почали зустрічатися у 2017 році після зустрічі в мадридському магазині Gucci, де вона працювала продавцем. Окрім Алани Мартіни, вони також виховують спільну доньку Беллу Есмеральду, яка народилася у 2022 році. Також у футболіста є троє дітей від сурогатної матері та попереднього союзу — син Кріштіану-молодший, близнюки Єва та Матео. А під час пологів Родрігес у 2022 році брат-близнюк Белли Ейнджел помер.

Кріштіану Роналду з родиною Фото: Instagram cristiano

Наразі вся родина Роналду живе в Саудівській Аравії, де він грає за ФК "Аль-Насср".

Нагадаємо, як виглядає найменша донька Кріштіану Роналду та Джорджини Родрігес.

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