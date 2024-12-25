Кріштіану Роналду влаштував сімейну зустріч Різдва в піжамах (фото)

Португальський футболіст демонструє сімейну ідилію. Наразі він разом зі своєю дівчиною та дітьми відпочиває в Лапландії.

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39-річний португальський футболіст, нападник і капітан саудівського клубу "Ан-Наср" і збірної Португалії Кріштіану Роналду поділився з 645 мільйонами своїх передплатників в Instagram милим сімейним фото, на якому він і його кохана Джорджина Родрігес разом із їхніми п'ятьма дітьми позують навколо різдвяного столу, вдягнені в однакові картаті піжами.

Сім'я зустрічала Різдво в Лапландії, куди Роналду повіз своїх рідних, поки перебуває на канікулах Саудівської професійної ліги (SPL). Після катання на лижах та інших зимових розваг аж до відвідування Санта-Клауса вони всі зібралися за великим столом, на якому можна побачити запечену індичку, салат та інші святкові страви.

"Найважливіша частина Різдва", — йдеться у підписі.

Лапландія — найпівнічніший регіон Фінляндії, відомий своїми гірськолижними курортами, північним сяйвом, а також вважається офіційним домом Санта-Клауса.

Крім фото вечері, раніше футболіст показував й інші знімки та відео. На одному з них — він у шортах на снігу демонструє свою атлетичну фігуру, а потім занурюється в басейн із крижаною водою.

Під час відпочинку Роналду уникав екстремальних видів спорту на кшталт катання на лижах. У його контракті прописана заборона на такі заняття через високий ризик травм.

У листопаді першій доньці Кріштіану і Джорджині Алані Мартіні виповнилося сім років. Вона народилася 12 листопада 2017 року. Роналду і Родрігес почали зустрічатися 2017 року після зустрічі в мадридському магазині Gucci, де вона працювала продавцем.

Крім Алани Мартіни, вони також виховують спільну доньку Беллу Есмеральду, яка народилася 2022-го.

Також у футболіста є троє дітей від сурогатної матері та попереднього союзу — син Кріштіану-молодший, близнюки Єва і Матео. А під час пологів Родрігес у 2022 році брат-близнюк Белли Ейнджел помер.

Раніше Фокус писав, що наречена Кріштіану Роналду потрапила до лікарні.