"Вихід на пенсію": Кріштіану Роналду думає про завершення футбольної кар'єри, — ЗМІ

Португальському форварду поставили складне завдання: саудівський клуб "Аль-Наср" має виграти Лігу чемпіонів Азіатської конфедерації футболу. Підтримувати високий рівень гри поодинці у Кріштіану Роналду не виходить — потрібні талановиті партнери по команді.

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Саудівський футбольний клуб "Аль-Наср" може не виграти Лігу чемпіонів Азіатської конфедерації футболу (АФК), тож його 39-річна зірка, португальський футболіст Кріштіану Роналду, розглядає кілька варіантів на майбутнє. Про це повідомили джерела видання TEAMtalk.

Журналісти зазначають, що Роналду ретельно зважує плани і "наближається до фінальної стадії легендарної кар'єри". Водночас нападник, як і раніше, мотивований перспективою завоювання нових трофеїв.

В "Аль-Насрі" на Роналду чекає непросте завдання — допомогти саудівському клубу завоювати кубок АФК уперше в його історії. Португалець усвідомлює важливість поставленого завдання, але підтримувати високий рівень гри наодинці в нього вже не виходить — потрібні активні товариші по команді, вказує видання.

Роналду не поспішає ухвалювати остаточне рішення, його контракт з "Аль-Насром" закінчується в червні 2025 року. Джерела повідомили, що на цьому етапі Роналду розглядає три варіанти: продовження контракту з клубом, повернення в Португалію або відхід із футболу.

Останній варіант "виходу на пенсію" можливий після того, як він очолить збірну Португалії на чемпіонаті світу з футболу 2026 року в США, Канаді та Мексиці.

Однак історична перемога "Аль-Насра" в АФК може змусити Роналду змінити плани. Публічно спортсмен наполягає, що його майбутнє пов'язане з "Аль-Насром", незважаючи на закулісні думки.

Роналду перейшов в "Аль-Наср" 30 грудня 2022 року і виграв із саудівською командою клубний Кубок арабських чемпіонів-2023.

Фокус раніше писав, Кріштіану Роналду і його дружина, 30-річна іспанська модель Джорджина Родрігес, зустрічали Новий 2025 рік у Дубаї. Разом вони спостерігали за салютами, стоячи на палубі розкішної яхти.

Роналду раніше показав сімейне фото біля різдвяного столу. Спортсмен разом із дружиною та дітьми одягнули однакові картаті піжами.