Криштиану Роналду встретил 2025 год с невестой и детьми на яхте в Дубае (фото)

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду встречаются с 2016 года. Они воспитывают двух общих дочерей и еще троих детей футболиста.

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30-летняя испанская модель Джорджина Родригес встретила Новый 2025 год с женихом, 39-летним португальским футболистом Криштиану Роналду, в Дубае. Праздничными кадрами знаменитость поделилась в Instagram.

Пара наблюдала за салютами прямо с палубы роскошной яхты. Для встречи Нового года Роналду выбрал полностью черный образ. Тем временем Джорджина позировала в белом платье с открытой спиной и длинными рукавами.

К паре также присоединились дети — Ева, Матео, Алана Мартина и Криштиану-младший.

"За 2025-й год, полный света, любви и здоровья для всех", — подписала праздничные кадры избранница футболиста.

Джорджина Родригес

Криштиану и Джорджина вместе с 2016 года. Они воспитывают общих детей: Алану Мартину и Беллу Эсмеральду. Также у Роналду есть старший сын Криштиану-младший и близнецы Ева и Матео от суррогатных матерей. Ходили слухи, что Джорджина усыновила старших детей возлюбленного.

Кроме этого, Роналду вызвал слухи о женитьбе на Джорджине, назвав ее своей женой.

Сейчас вся семья португальца живет в Саудовской Аравии, где он играет за ФК "Аль-Насср".

Напомним, Криштиану Роналду привез семью на Рождество в Лапландию.

Также Фокус писал о госпитализации Джорджины Родригес.