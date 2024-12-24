Криштиану Роналду с невестой и детьми встречают Рождество в Лапландии (фото)

Родные футболиста катаются на лыжах, пробуют местную кухню и наслаждаются зимними пейзажами. Все пятеро наследников Роналду присоединились к нему накануне праздников.

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Испанская модель Джорджина Родригес показала зимний отдых ее семьи. Семейными кадрами невеста Криштиану Роналду поделилась в Instagram.

Все пятеро детей португальского футболиста проводят время в заснеженной Лапландии накануне Рождества 2024. Они катаются на лыжах, пробуют местную кухню и наслаждаются зимними пейзажами.

"Лапландия 2024", — написала лаконично Джорджина.

К Криштиану Роналду присоединились его дочери Белла Эсмеральда, Алана Мартина, Ева и сыновья Криштиану-младший и Матео.

Криштиану Роналду с семьей

Роналду и Родригес начали встречаться в 2017 году после встречи в мадридском магазине Gucci, где женщина работала продавцом.

Португальский футболист и его избранница воспитывают общих детей: Алану Мартину и Беллу Эсмеральду. Также у Роналду есть старший сын Криштиану-младший и близнецы Ева и Матео от суррогатных матерей. Ходили слухи, что Джорджина усыновила старших детей возлюбленного.

Недавно Роналду даже вызвал слухи о женитьбе на Джорджине, назвав ее своей женой.

Сейчас вся семья спортсмена живет в Саудовской Аравии, где он играет за ФК "Аль-Насср".

Напомним, Криштиану Роналду поздравил дочь с днем рождения.

Также Фокус писал о госпитализации Джорджины Родригес.