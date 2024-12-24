Кріштіану Роналду з нареченою та дітьми зустрічають Різдво в Лапландії (фото)

Рідні футболіста катаються на лижах, пробують місцеву кухню та насолоджуються зимовими краєвидами. Усі пʼятеро спадкоємців Роналду приєдналися до нього напередодні свят.

Related video

Іспанська модель Джорджина Родрігес показала зимовий відпочинок її родини. Сімейними кадрами наречена Кріштіану Роналду поділилася в Instagram.

Усі пʼятеро дітей португальського футболіста проводять час у засніженій Лапландії напередодні Різдва 2024. Вони катаються на лижах, пробують місцеву кухню та насолоджуються зимовими краєвидами.

"Лапландія 2024", — написала лаконічно Джорджина.

До Кріштіану Роналду приєдналися його доньки Белла Есмеральда, Алана Мартіна, Єва та сини Кріштіану-молодший та Матео.

Кріштіану Роналду з родиною

Роналду і Родрігес почали зустрічатися у 2017 році після зустрічі в мадридському магазині Gucci, де жінка працювала продавцем.

Португальський футболіст та його обраниця виховують спільних дітей: Алану Мартіну та Беллу Есмеральду. Також у Роналду є старший син Кріштіану-молодший та близнюки Єва та Матео від сурогатних матерів. Ходили чутки, що Джорджина всиновила старших дітей коханого.

Нещодавно Роналду навіть викликав чутки про одруження з Джорджиною, назвавши її своєю дружиною.

Наразі вся родина спортсмена живе в Саудівській Аравії, де він грає за ФК "Аль-Насср".

Нагадаємо, Кріштіану Роналду привітав доньку з днем народження.

Також Фокус писав про госпіталізацію Джорджини Родрігес.