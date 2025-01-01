Кріштіану Роналду зустрів 2025 рік з нареченою та дітьми на яхті в Дубаї (фото)
Джорджина Родрігес та Кріштіану Роналду зустрічаються з 2016 року. Вони виховують двох спільних доньок та ще трьох дітей футболіста.
30-річна іспанська модель Джорджина Родрігес зустріла Новий 2025 рік з нареченим, 39-річним португальським футболістом Кріштіану Роналду, у Дубаї. Святковими кадрами знаменитість поділилася в Instagram.
Пара спостерігала за салютами прямо з палуби розкішної яхти. Для зустрічі Нового року Роналду обрав повністю чорний образ. Тим часом Джорджина позувала в білій сукні з відкритою спиною та довгими рукавами.
До пари також приєдналися діти — Єва, Матео, Алана Мартіна та Кріштіану-менший.
"За 2025-ий рік, сповнений світла, любові та здоров'я для всіх", — підписала святкові кадри обраниця футболіста.
Кріштіану та Джорджина разом з 2016 року. Вони виховують спільних дітей: Алану Мартіну та Беллу Есмеральду. Також у Роналду є старший син Кріштіану-молодший та близнюки Єва та Матео від сурогатних матерів. Ходили чутки, що Джорджина всиновила старших дітей коханого.
Окрім цього, Роналду викликав чутки про одруження з Джорджиною, назвавши її своєю дружиною.
Наразі вся родина португальця живе в Саудівській Аравії, де він грає за ФК "Аль-Насср".
Нагадаємо, Кріштіану Роналду привіз родину на Різдво до Лапландію.
Також Фокус писав про госпіталізацію Джорджини Родрігес.