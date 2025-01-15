Самый высокооплачиваемый футболист: подробности о новом контракте Криштиану Роналду

Согласно сделке с "Аль-Насром", Роналду будет зарабатывать 3,8 млн евро в неделю. Также португалец сможет купить часть акций футбольного клуба.

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Криштиану Роналду намерен подтвердить свой статус самого высокооплачиваемого футболиста в мире, подписав новый контракт с саудовским клубом "Аль-Насром" на сумму 200 млн евро. Об этом сообщает Mail Online.

39-летняя суперзвезда присоединилась к клубу из Персидского залива "Аль-Наср" в январе 2023 года, сразу после своего ухода из "Манчестер Юнайтед". Игрок сборной Португалии получил ошеломляющий контракт, по которому он зарабатывает 200 млн евро за сезон за игру на поле, а еще 58 млн евро его зарплаты поступают от доходов в рекламных акциях ФК.

"Аль-Наср" является одной из четырех команд, принадлежащих Государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии, которому принадлежит 75 процентов акций клуба, как и его соперники "Аль-Иттихад", "Аль-Ахли" и "Аль-Хиляль".

Согласно сделке, футболист будет зарабатывать 3,8 млн евро в неделю, или же 500 000 евро в день, или же 345 евро, то есть 15 тысяч гривен, в минуту. Также клуб "Аль-Наср" намерен вознаградить Роналду, предоставив ему право выкупить пять процентов акций саудовской команды в качестве части контракта.

В выступлениях за Эр-Рияд Роналду забил 75 голов в 84 матчах, которые он сыграл за свою команду, однако выиграл только чемпионство арабских стран среди клубов 2023 года. Поэтому, кроме финансовой выгоды, мотивом остаться в клубе еще на год могло стать желание спортсмена завоевать крупные награды. В этом сезоне "Аль-Наср" с 28 очками отстает от "Аль-Хиляль" и "Аль-Иттихад", имеющих по 37 очков.

Сам Роналду признает, что стать чемпионом в Саудовской Аравии сложно, предлагая скептикам побегать при температуре 40 градусов и посмотреть, что из этого выйдет.

Фокус писал, что Роналду хочет помочь саудовскому клубу завоевать кубок Азиатской конфедерации футбола, однако поддерживать высокий уровень игры в одиночку уже не получается — нужны активные товарищи по команде.

Напомним, 24-летний китаец в течение семи месяцев ехал на велосипеде в Саудовскую Аравию, чтобы встретиться с Криштиану Роналду. Встреча, ради которой фанат преодолел 13 тысяч км., длилась около минуты.