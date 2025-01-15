Найбільш високооплачуваний футболіст: подробиці про новий контракт Кріштіану Роналду

Згідно з угодою з "Аль-Насром", Роналду зароблятиме 3,8 млн євро на тиждень. Також португалець зможе купити частину акцій футбольного клубу.

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Кріштіану Роналду має намір підтвердити свій статус найбільш високооплачуваного футболіста у світі, підписавши новий контракт із саудівським клубом "Аль-Насром" на суму 200 млн євро. Про це повідомляє Mail Online.

39-річна суперзірка приєдналася до клубу з Перської затоки "Аль-Наср" у січні 2023 року, одразу після "Манчестер Юнайтед". Гравець збірної Португалії отримав приголомшливий контракт, за яким він заробляє 200 млн євро за сезон за гру на полі, а ще 58 млн євро його зарплати надходять від доходів у рекламних акціях ФК.

"Аль-Наср" є однією з чотирьох команд, що належать Державному інвестиційному фонду Саудівської Аравії, якому належить 75 відсотків акцій клубу, як і його суперники "Аль-Іттіхад", "Аль-Ахлі" та "Аль-Хіляль".

Згідно з угодою, футболіст зароблятиме 3,8 млн євро на тиждень, або ж 500 000 євро на день, або ж 345 євро, тобто 15 тисяч гривень, за хвилину. Також клуб "Аль-Наср" має намір винагородити Роналду, надавши йому право купити п'ять відсотків акцій саудівської команди як частину контракту.

У виступах за Ер-Ріяд Роналду забив 75 голів у 84 матчах, які він зіграв за свою команду, однак виграв лише чемпіонство арабських країн серед клубів 2023 року. Тож, окрім фінансової вигоди, мотивом залишитися в клубі ще на рік могло стати бажання спортсмена завоювати великі нагороди. Цього сезону "Аль-Наср" із 28 очками відстає від "Аль-Хіляль" та "Аль-Іттіхад", які мають по 37 очок.

Сам Роналду визнає, що стати чемпіоном у Саудівській Аравії складно, пропонуючи скептикам побігати за температури 40 градусів і подивитися, що з цього вийде.

Фокус писав, що Роналду хоче допомогти саудівському клубу завоювати кубок Азіатської конфедерації футболу, однак підтримувати високий рівень гри поодинці вже не виходить — потрібні активні товариші по команді.

Нагадаємо, 24-річний китаєць протягом семи місяців їхав велосипедом до Саудівської Аравії, щоб зустрітися з Кріштіану Роналду. Зустріч, заради якої фанат подолав 13 тисяч км, тривала близько хвилини.