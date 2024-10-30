Преодолел 13 тыс. км: ради одной минуты с Роналду фанат 7 месяцев ехал на велосипеде

Причиной отчаянного шага стала отмена поездки Роналду в Китай. Парень планирует следующим пунктом посетить родной город Роналду в Португалии.

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Молодой человек из Китая, по фамилии Гонг в течение семи месяцев ехал на велосипеде из Китая в Саудовскую Аравию, чтобы встретиться со своим кумиром — футболистом Криштиану Роналду. Об этом пишет SCMP.

24-летний Гонг начал свое путешествие 18 марта из восточной китайской провинции Аньхой. За это время он побывал в Казахстане, Грузии, Армении, Иране, Катаре и еще нескольких государствах, пока не добрался до столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда, где базируется Роналду.

Велосипед, на котором ехал Гонг Фото: Скриншот

В некоторых странах, где цены на продукты были высокими, он ел хлеб. Для общения с местными жителями Гонг использовал программу-переводчик.

В августе в Армении у парня поднялась высокая температура, и он потерял сознание на обочине дороги. Его отправили в больницу на бесплатное лечение.

Идея проехать на велосипеде, чтобы увидеть свою звезду, возникла у него после того, как Роналду отменил свою поездку в Китай из-за травмы в феврале.

В общем Гонг проехал 13 000 километров, чтобы увидеть его.

Все, что он взял с собой, — это два павербанка на 60 000 мАч, палатка, кухонные принадлежности, одежда и некоторые вещи первой необходимости.

20 октября Гонг встретился с Роналду перед футбольным клубом "Аль-Насср", осуществив мечту, которую он вынашивал с детства.

Гонг сказал, что он был очень рад увидеть своего кумира собственными глазами.

По словам парня, во время встречи с Роналду, которая длилась около минуты, футболист пожал ему руку, обнял, подписал футболку с номером 7 "Аль-Наср" и баннер, на котором были написаны имена друзей Гонга и предложения: "Я мечтаю о настоящей любви и свободе".

Встреча фаната с Роналду Фото: Скриншот

Гонг сказал, что его следующим пунктом назначения будет родной город Роналду в Португалии.

Напомним, 25 октября невеста Криштиану Роналду попала в больницу.