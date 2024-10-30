Подолав 13 тис. км: заради однієї хвилини з Роналду фанат 7 місяців їхав на велосипеді

Причиною відчайдушного кроку стало скасування поїздки Роналду до Китаю. Хлопець планує наступним пунктом відвідати рідне місто Роналду в Португалії.

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Молодий чоловік з Китаю, на прізвище Гонг протягом семи місяців їхав на велосипеді з Китаю до Саудівської Аравії, щоб зустрітися зі своїм кумиром — футболістом Кріштіану Роналду. Про це пише SCMP.

24-річний Гонг розпочав свою подорож 18 березня зі східної китайської провінції Аньхой. За цей час він побував у Казахстані, Грузії, Вірменії, Ірані, Катарі та ще кількох державах, доки не добрався до столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяда, де базується Роналду.

Велосипед, на якому їхав Гонг Фото: Скриншот

У деяких країнах, де ціни на харчі були високими, він їв хліб. Для спілкування з місцевими жителями Гонг використовував програму-перекладач.

У серпні у Вірменії у хлопця піднялася висока температура, і він втратив свідомість на узбіччі дороги. Його відправили до лікарні на безкоштовне лікування.

Ідея проїхати на велосипеді, щоб побачити свою зірку, виникла у нього після того, як Роналду скасував свою поїздку до Китаю через травму в лютому.

Загалом Гонг проїхав 13 000 кілометрів, щоб побачити його.

Усе, що він взяв із собою, — це два павербанки на 60 000 мАг, намет, кухонне приладдя, одяг та деякі речі першої необхідності.

20 жовтня Гонг зустрівся з Роналду перед футбольним клубом "Аль-Насср", здійснивши мрію, яку він виношував з дитинства.

Гонг сказав, що він був дуже радий побачити свого кумира на власні очі.

За словами хлопця, під час зустрічі з Роналду, яка тривала близько хвилини, футболіст потиснув йому руку, обійняв, підписав футболку з номером 7 "Аль-Наср" і банер, на якому були написані імена друзів Ґонґа та речення: "Я мрію про справжнє кохання і свободу".

Зустріч фаната з Роналду Фото: Скриншот

Гонг сказав, що його наступним пунктом призначення буде рідне місто Роналду в Португалії.

Нагадаємо, 25 жовтня наречена Кріштіану Роналду потрапила в лікарню.