Криштиану Роналду нанял "адского" телохранителя и переехал в дом с бункером: в чем причина

Новый глава службы безопасности Роналду работал в самых опасных районах Португалии, но его "агрессивный и устрашающий" стиль беспокоит окружение звездного футболиста.

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Об этом сообщает NST.

Футболист Криштиану Роналду и его партнерша Джорджина Родригес наняли нового главного телохранителя и уволили предыдущих членов своей службы безопасности из-за опасений за их безопасность в Саудовской Аравии.

Звезда ФК "Аль-Наср", котоырй сейчас живет в Эр-Рияде вместе с Джорджиной и пятью детьми, счел необходимым усилить меры безопасности после получения серии тревожных угроз в социальных сетях, после которых ему пришлось обращаться в полицию.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

Когда Криштиану Роналду переехал в Саудовскую Аравию в 2023 году, он чувствовал себя в безопасности, но теперь все изменилось, он даже стал меньше постить фото в соцсетях, а его девушка Джорджина Родригес перестала публиковать фото детей и свободно гулять по магазинам.

Криштиану Роналду с семьей Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

Сообщается, что пара, не желая рисковать, переехала в более безопасное место в Эр-Рияде, оборудованное бункером и современными системами наблюдения.

Несмотря на первоначальные предположения о том, что это был личный выбор, считается, что это решение является частью более масштабной стратегии безопасности, направленной на то, чтобы детям Роналду не угрожали анонимы из интернета.

В попытке усилить безопасность Криштиану Роналду нанял нового начальника охраны и уволил старый персонал.

Нового телохранителя Роналду называют "адским" и слишком "устрашающим" Фото: Соцсети

Клаудио Мигель Вас, который теперь охраняет футболиста, специализируется на частном секторе и имеет опыт работы в проблемных районах. Ранее он охранял музыкальных звезд, потом его стали нанимать футболисты: Рафаэл Леау и Желсон Мартинш.

Но теперь сотрудники Роналду недовольны, потому что стиль Васа слишком "устрашающий и агрессивный".

Во время последней поездки Джорджины в Париж для участия в Неделе моды телохранителю было поручено помешать фотографам, когда она выходила из машины. В итоге он использовал мощный фонарь, чтобы ослепить папарацци.

Поведение нового телохранителя Роналду уже вызвало возмущение

Напомним, ранее Фокус писал о том, на что Криштиану Роналду тратит свою баснословную зарплату, которая составляет 370 долларов в минуту.