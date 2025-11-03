Нападає на жінок з молотком: у Києві повідомляють про появу маніяка з блакитним волоссям

Мешканці столичного району поблизу станції метро "Оболонь" почали скаржитись на маніяка з блакитним волоссям, який нападає на жінок з молотком, а в якості трофея відбирає взуття.

За інформацією, що поширюється у соцмережах протягом останніх кількох днів, в районі вже нарахували 11 жертв, пише "ТСН.ua".

Одна дописувачка стверджує, що про маніяка їй розповіла "знайома знайомої". Інші користувачі стверджують, що насправді йдеться не про чоловіка, а про психічно нездорову жінку із блакитним волоссям, у якої восени сталося загострення психічної хвороби.

Пост про маніяка Фото: скриншот

За твердженнями ще однієї користувачки, ця жінка начебто напала, зокрема, на маму, яка вивезла на прогулянку немовля у візочку, після чого візочок був перевернутий.

Про ще один випадок написала жінка, яка стверджує, що тиждень тому на вулиці Архипенка, 5 на неї напала жінка із блакитним волоссям і вчепилася нігтями в обличчя.

Відео дня

Проте окремі користувачі пишуть, що спокійно прогулюються вечорами по Оболоні й про маніяка чують вперше.

Що кажуть у поліції Києва про маніяка з блакитним волоссям

Речниця поліції Києва Ганна Страшок у коментарі для "ТСН.ua" заявила, що дописи мешканців столиці у соцмережах про маніяка перевірялися.

Зокрема, поліція за допомогою оперативників перевіряла інформацію про напади на тих локаціях, про які пишуть користувачі, але наразі підтверджень цим повідомленням правоохоронці не знайшли.

Нагадаємо, у квітні син радянського маніяка Андрія Чикатила зник безвісти на війні.

Фокус також писав про те, як остання жертва маніяка Джека-Різника запустила створення цілого культу.