В сети сообщили о побеге из психбольницы серийного маньяка на Киевщине: в полиции ответили

В реестре судебных решений в отношении лица с таким именем существует целый ряд административных и уголовных производств.

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В сетях 7 февраля стали распространять информацию, что на Киевщине в Фастовском районе из психиатрического учреждения сбежал опасный преступник — серийный убийца и маньяк. Переживания жителей области подтвердили в полиции, разместив объявление о розыске преступника в своих соцсетях.

"7 февраля, около 17:30, в полицию поступило сообщение от дежурного врача медицинского учреждения об исчезновении мужчины, который самовольно покинул учреждение. На розыск пропавшего были оперативно привлечены и ориентированы все подразделения полиции Киевщины", — говорится в сообщении.

"Информатор" сообщил, что речь идет о Захаре Новаке 1995 года рождения.

"В совершенстве владеет рукопашным боем, ножевым боем и оружием, может в качестве оружия использовать различные предметы, физически закален, жалости нет. Убивает ни за что, причины не нужны, цель — просто убийство", — сообщается в объявлении.

Что касается его истории, якобы в больницу в Глевахе Новака перевели из киевского СИЗО, где он неоднократно совершал нападения на сотрудников и откуда пытался сбежать. В реестре судебных решений в отношении лица с таким именем существует целый ряд административных и уголовных производств. Последнее постановление датируется 2 февраля 2025 года, в нем отмечается, что в режиме видеоконференции Шевченковский суд Киева продлил действие меры пресечения в виде помещения в психиатрическую больницу в Глевахе сроком на 60 суток, то есть до 3 апреля 2025 года.

10 февраля в полиции Фастовского района сообщили, что беглеца задержали.

Напомним, что в Германии судят 58-летнего гражданина России, которого подозревают в убийстве двух украинских военных в баварском городке Мурнау в апреле прошлого года. Мужчина признал вину.