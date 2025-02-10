У мережі повідомили про втечу з психлікарні серійного маніяка на Київщині: у поліції відповіли

У реєстрі судових рішень щодо особи з таким іменем існує ціла низка адміністративних та кримінальних проваджень.

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В мережах 7 лютого стали поширювати інформацію, що на Київщині у Фастівському районі з психіатричного закладу втік небезпечний злочинець — серійний вбивця і маніяк. Переживання жителів області підтвердили в поліції, розмістивши оголошення про розшук злочинця в своїх соцмережах.

"7 лютого, близько 17:30, до поліції надійшло повідомлення від чергового лікаря медичного закладу про зникнення чоловіка, який самовільно залишив установу. На розшук зниклого були оперативно залучені та орієнтовані всі підрозділи поліції Київщини", — йдеться в повідомленні.

"Інформатор" повідомив, що йдеться Захара Новака 1995 року народження.

"Досконало володіє рукопашним боєм, ножовим боєм і зброєю, може як зброю використовувати різні предмети, фізично загартований, жалю немає. Вбиває нізащо, причини не потрібні, ціль — просто вбивство", — повідомляється в оголошенні.

Щодо його історії, нібито до лікарні у Глевасі Новака перевели з київського СІЗО, де він неодноразово вчиняв напади на співробітників та звідки намагався втекти. У реєстрі судових рішень щодо особи з таким іменем існує ціла низка адміністративних та кримінальних проваджень. Остання ухвала датується 2 лютим 2025 року, в ній зазначається, що у режимі відеоконференції Шевченківський суд Києва продовжив дію запобіжного заходу у вигляді поміщення до психіатричної лікарні у Глевасі терміном на 60 діб, тобто до 3 квітня 2025 року.

10 лютого в поліції Фастівського району повідомили, що втікача затримали.

Нагадаємо, що у Німеччині судять 58-річного громадянина Росії, якого підозрюють у вбивстві двох українських військових у баварському містечку Мурнау у квітні минулого року. Чоловік визнав провину.