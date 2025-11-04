Нападає на жінок вночі: у соцмережах пишуть про маніяка у Києві, правоохоронці з'ясовують деталі

У соціальних мережах набирає обертів інформація про серію можливих нападів на жінок в Оболонському районі столиці. Автори дописів стверджують, що невідомий нібито у темну пору доби підкрадається до перехожих та вдаряє їх молотком.

Як повідомили 3 листопада у пресслужбі поліції Києва, правоохоронці вже розпочали перевірку цих повідомлень. Попри заяви про нібито 11 постраждалих, до поліції досі не надійшло жодної офіційної скарги чи заяви.

Правоохоронці встановили контакт з авторкою посту, що активно поширюється в інтернеті, та чекають на додаткову інформацію, аби з’ясувати, чи мають ці твердження під собою реальні підстави.

У поліції закликають мешканців міста не піддаватися паніці та користуватися лише перевіреними джерелами. У разі, якщо комусь відомо про можливі напади або є важлива інформація для слідства, громадян просять телефонувати на 102.

У Києві говорять про появу маніяка на Оболоні: що відомо

Раніше у Facebook користувачка під ім’ям Tatiana Skripka опублікувала допис, у якому заявила про нібито серію нападів в Оболонському районі. За її словами, "на районі орудує маніяк", який у темний час доби підходить до жінок та вдаряє їх по голові молотком. У повідомленні йшлося про щонайменше 11 постраждалих, які нібито перебувають у лікарнях. Авторка припустила, що нападник може бути місцевим жителем, адже діє в одному й тому ж секторі, і навіть був випадок, коли його намагалися переслідувати, але він зміг непомітно зникнути між будинками.

Крім того, у дописі згадується ще одна особа — жінка з психічними розладами, яка, за словами авторки, також нападає саме на жінок, завдаючи їм ударів та дряпаючи обличчя. Вона назвала цю людину "відомою постаттю" в мікрорайоні, яка, за твердженням дописувачки, тривалий час не проходить лікування. Авторка допису також висловила невдоволення тим, що чинне законодавство забороняє примусову госпіталізацію людей із психічними розладами без їхньої згоди.

"Самий "цимес" в тому, що багато жінок району раніше не ходили в темну пору до укриттів, бо боялися якихось шальних теоретичних хуліганів, або було просто боязко йти при відключеному світлі, зараз же — загроза реальна. Отже, будете приїздити до нас в парк-набережну-острів, не ходіть наодинці і пізно ввечері", — йдеться в дописі.

Варто зазначити, що у дописах користувачі описують нападника як особу з блакитним волоссям, яка нібито завдає ударів молотком і забирає взуття постраждалих як "трофей".

Нагадаємо, взимку на Київщині вже розшукували небезпечного пацієнта психлікарні, який самовільно втік із закладу у Фастівському районі. Тоді поліція оголосила розшук і згодом його затримала.