В Україну прийшло потепління до +16 градусів: скільки ще буде теплих днів, — синоптик

Представник Укргідрометцентру Іван Семиліт повідомив, що протягом тижня буде тепло, у південній частині країни температура підвищиться аж до +16 градусів. Однак, відповідно до прогнозу погоди, дощів не уникнути.

З 4 по 6 листопада прогноз погоди визначає поле високого тиску, але буде хмарно. Окрім того, у вівторок і середу з заходу переміщуватиметься атмосферний фронт. Це принесе невеликі, а подекуди й помірні дощі у більшість регіонів. У четвер вже буде переважно сухо. Про це синоптик відділу взаємодії із засобами масової інформації розповів у коментарі УНІАН 4 листопада.

"Утримуватиметься тепла, як для цієї пори, погода. Хоча температура зазнаватиме незначних коливань, залежно від прояснень", — зазначив він.

Прогноз погоди на найближчі дні

Семиліт розповів, що вночі й вранці місцями можна буде побачити туман. Вночі температура опускатиметься до 3-9 градусів тепла, а 5-6 листопада на заході — до 0-5 градусів. Вдень стовпчики термометрів фіксуватимуть від +8 до +13, ще тепліше буде в південних регіонах — до +16.

Відео дня

5 листопада у північних, центральних та південних областях очікуються помірні дощі.

Коли похолодає: прогноз погоди

Синоптик повідомив, що загалом така температура буде утримуватись протягом тижня. Хоча вночі можливі певні зниження температури. Якщо буде антициклон з полем високого тиску в Україні, у нічні години охолодження повітря буде інтенсивнішим.

"Але у денні години у нас зберігатимуться такі значення температури, як зараз. Тобто без істотних змін впродовж тижня. Надалі ми поки не можемо сказати, оскільки розуміємо, що все може змінюватися", — підкреслив експерт.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко поділилась детальним прогнозом погоди на 4 листопада. З її слів, відчутне похолодання очікується з вже з 11-12 листопада.

У соцмережах з’явились повідомлення про маніяка з блакитним волоссям, який нібито нападає на жінок в Оболонському районі Києва з молотком і забирає взуття як "трофеї". 3 листопада на чутки відреагували в столичній поліції.