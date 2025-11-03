В Україні очікується похолодання з дощами: прогноз погоди від Діденко

Перший день тижня радує сонцем і теплом, проте вже з вівторка погода почне змінюватися. Окремо Наталка Діденко попереджає про повернення заморозків.

4 листопада в Україні очікуються дощі, прогнозує синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в Україні 4 листопада

У вівторок на заході та півночі України очікується дощ, спричинений холодним атмосферним фронтом.

Також невеликі дощі пройдуть у Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях. В інших регіонах опадів не передбачається.

Температура повітря у вівторок знизиться в західних областях, у північних, а також у Вінницькій та Черкаській областях. Удень вона становила від +9 до +13 градусів.

На півдні, у більшості центральних областей та сході ще буде тепліше — від +12 до +16. На півдні температура повітря становитиме до +18 градусів.

Погода в Києві

У вівторок у Києві буде хмарно, температура підніметься лише до +10 градусів. Очікується дощова погода.

Карта погоди в Україні на 4 листопада Фото: facebook / Наталья Диденко

Загалом 4-5 листопада в Україні переважатиме прохолодна погода. З 6-го по 10 листопада потеплішає, а з 11-12 листопада очікується відчутне похолодання. Вночі можлива мінусова температура. У другій половині наступного тижня температура повітря становитиме +2+8 градусів. Однак, попереджає синоптикиня, погода може змінюватися, тому потрібно стежити за щоденними прогнозами.

Раніше синоптик Ігор Кибальчич прогнозував, що початок листопада в Україні буде теплим, і місцями повітря прогріється до +19 градусів.

Також повідомлялося, що в Україну йде бабине літо на початку листопада.